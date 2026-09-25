У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про нову систему підтримки ВПО

Автори проєкту пропонують змінити підхід до виплат, житла, працевлаштування та соціального догляду переселенців

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб» зареєстровано у Верховній Раді України. Документ ініційований Асоціацією прифронтових міст і громад на чолі з міським головою Харкова Ігорем Тереховим та підтриманий народними депутатами міжфракційного об'єднання ВПО. Документ передбачає створення єдиного маршруту супроводу людини – від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду або безпечного повернення додому. Він покликаний вирішити проблему, з якою стикаються мільйони українців: замість того, щоб самостійно шукати потрібні установи та розбиратися в численних програмах, людина має отримати комплексну підтримку від держави.

«Держава має не просто зафіксувати статус ВПО і призначити переселенцю окрему виплату, а провести людину по всьому маршруту від моменту евакуації до нормального життя, з житлом, роботою, освітою для дітей, соціальними та медичними послугами», – прокоментував документ Терехов.

Новий статус для дітей ВПО

Документ пропонує визнавати внутрішньо переміщеними дітей, які народилися вже після переміщення родини. Наразі чинне законодавство фактично не надає їм такого статусу, що створює ситуацію, коли двоє дітей з однієї родини мають різний обсяг прав.

Збільшення виплат та скасування майнових перепон

Законопроєкт передбачає підвищення розміру соціальної допомоги ВПО до рівня базової соціальної допомоги.

Крім того, пропонується, щоб протягом перших шести місяців після переміщення допомога надавалася без урахування доходів сім’ї.

«Людина, яка вчора виїхала з-під обстрілу, не повинна в перший місяць доводити державі, що вона достатньо бідна для того, щоб отримувати допомогу», – додав очільник Терехов.

Також пропонується переглянути майнові критерії, через які люди можуть втрачати право на виплати. Зокрема, не повинні бути підставою для припинення допомоги придбання квартири без ремонту, недобудованого будинку чи земельної ділянки вартістю до 2 мільйонів гривень, а також наявність банківського депозиту до 2 мільйонів гривень.

Держава також не має припиняти виплати без попередження – людина має отримати конкретну причину рішення не пізніше, ніж за 10 днів.

Можливість відмовитися від житла на тимчасово окупованих територіях

Окрему увагу приділено тим, хто формально має житло, але не має доступу до нього через бойові дії або тимчасову окупацію.

Законопроєкт пропонує надати людині право добровільно відмовитися від такого житла або своєї частки в ньому на користь держави.

Це дозволить переселенцям, які втратили доступ до свого майна через війну, отримати компенсацію на придбання нового житла в безпечних регіонах, а не залишатися в правовій безвиході, коли формальна власність унеможливлює отримання державної допомоги.

Єдиний маршрут підтримки ВПО

Однією з головних новацій є створення єдиної системи супроводу людини.

Для цього повноважний державний орган має визначити Координаційний центр ВПО, який займатиметься маршрутом: житло, соціальні послуги, працевлаштування, перекваліфікація, освіта для дітей, медична та інше необхідна допомога.

Передбачається принцип «єдиного входу»: людина зможе звернутися до територіального відділення Координаційного центру, ЦНАПу, органу соціального захисту, закладу охорони здоров’я, освіти або скористатися цифровим сервісом. Після цього взаємодія між усіма необхідними службами відбуватиметься без повторного збору документів та багаторазових звернень.

Працевлаштування та соціальний догляд

Для сприяння працевлаштуванню ВПО пропонується залучити приватні агентства зайнятості.

Вони отримуватимуть винагороду в розмірі однієї мінімальної заробітної плати за працевлаштування людини та ще двох мінімальних зарплат, якщо працівник безперервно працюватиме у роботодавця щонайменше шість місяців. Для дефіцитних та критично дефіцитних галузей передбачено додатково підвищені коефіцієнти.

«Наше завдання – не зробити ВПО постійним отримувачем допомоги, а дати людині можливість якнайшвидше повернути собі самостійність», – акцентував Терехов.

Окремий блок ініціативи присвячений підтримці людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду.

Пропонується поєднати соціальні послуги догляду з проживанням, а також закріпити на державному рівні фінансування стаціонарного догляду за принципом «гроші ходять за людиною».

За словами очільника Асоціації прифронтових міст і громад, законопроєкт є результатом спільної кропіткої роботи Асоціації прифронтових міст та громад, народних депутатів, юристів та експертів соціальної сфери тощо.

«Якщо ми будемо рухатись разом – парламент, громади, держава і самі представники ВПО – цей законопроєкт має всі шанси стати не просто ще одним законом, а реально працюючою системою підтримки людей. А це сьогодні найголовніше», – підсумував Ігор Терехов.

Найближчий етап – опрацювання законопроєкту профільним комітетом Верховної Ради, після чого документ має бути винесений на розгляд парламенту в сесійній залі.