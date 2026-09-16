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Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
У демократів виникло питання і про відсутність Дональда Трампа на весільних урочистостях
фото: bettina_anderson / Instagram

Демократ Роберт Гарсія запросив документи про контакти Трампа-молодшого з російським олігархом

У Палаті представників США розпочали перевірку документів, пов'язаних із фінансуванням весілля Дональда Трампа-молодшого олігархом Умаром Кремльовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Перевірку ініціював Роберт Гарсія – представник Демократичної партії, головний опонент більшості в Комітеті з нагляду Палати представників. Він направив листа керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлс із вимогою надати документи, записи та листування адміністрації президента з Дональдом Трампом-молодшим щодо Кремльова – президента Міжнародної боксерської асоціації (IBA), близького до Путіна.

Демократ також запитав, чи отримував Трамп-молодший попередження про зв'язки олігарха з президентом РФ Володимиром Путіним, чи має він допуск до секретної інформації та чи повідомляв Білий дім про свої контакти з Кремльовим.

У тому ж листі Гарсія поставив питання і про відсутність Дональда Трампа на весільних урочистостях – конгресмен хоче з'ясувати, чи могла участь росіянина бути пов'язана з рішенням президента не приходити на захід.

«Будь-які можливі зв'язки з іноземцями заслуговують на ретельне вивчення», – написав Гарсія.

Які документи запросив конгресмен

Окремий лист демократ надіслав безпосередньо Трампу-молодшому, вимагаючи:

  • повний список гостей весілля;
  • дати контактів Трампа-молодшого з Кремльовим;
  • листування з Білим домом та розвідувальними структурами щодо олігарха;
  • дані про покупки для весілля, які здійснювали іноземні громадяни;
  • інформацію про подарунки від іноземців або людей, тісно пов'язаних із супротивниками США.

Гарсія також запитав, чи надавав Кремльов Трампу-молодшому щось цінне в обмін на прихильне ставлення американського уряду або інформацію про адміністрацію.

Демократ окремо послався на розслідування ProPublica про фінансування весільних урочистостей, назвавши оприлюднені журналістами дані «найсерйознішим звинуваченням» проти Трампа-молодшого на цей момент.

Наразі Гарсія є представником меншості в Комітеті, тому його запити мають добровільний характер – повноваження зобов'язати адміністрацію відповісти він отримає, лише якщо демократи повернуть контроль над Палатою представників після майбутніх виборів.

Що каже дружина Трампа-молодшого

Ще до листа Гарсії дружина Трампа-молодшого Беттіна Андерсон, з якою він одружився у травні, прокоментувала історію з Кремльовим у своєму Instagram. Вона підтвердила, що олігарх організував для подружжя два святкові вечори вже після весілля, назвавши це «надзвичайно щедрим весільним подарунком» від друга.

Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку фото 1
фото: bettina_anderson / Instagram

«Дружба не потребує політичного мотиву. Щедрість не завжди має прихований намір. А іноді весільний подарунок – це просто весільний подарунок», – написала Андерсон, закликавши не політизувати особисту подію. Детальніше про її заяву писав «Главком».

Трамп заперечив, що знає Кремльова

Дональд Трамп заявив Axios, що не знає, хто такий Умар Кремльов, і ніколи про нього не чув. Президент також заперечив, що росіянин оплачував весілля сина, уточнивши, що йшлося не про саме весілля, а про вечірку після нього – в іншому місці та в інший день.

«Це була вечірка, організована на їхню честь. Нічого особливого! Я на цій вечірці не був», – заявив Трамп.

Представник Трампа-молодшого не відповів Axios на запит про коментар щодо листа Гарсії. Сам Кремльов також не прокоментував виданню запити конгресмена.

Нагадаємо, історія почалася з розслідування ProPublica: «Главком» писав, що весілля Трампа-молодшого на Багамах таємно профінансував близький до Путіна олігарх Умар Кремльов.

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Теги: Дональд Трамп весілля фінансування розслідування президент дружина Умар Кремльов

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