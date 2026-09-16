Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
Демократ Роберт Гарсія запросив документи про контакти Трампа-молодшого з російським олігархом
У Палаті представників США розпочали перевірку документів, пов'язаних із фінансуванням весілля Дональда Трампа-молодшого олігархом Умаром Кремльовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.
Перевірку ініціював Роберт Гарсія – представник Демократичної партії, головний опонент більшості в Комітеті з нагляду Палати представників. Він направив листа керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлс із вимогою надати документи, записи та листування адміністрації президента з Дональдом Трампом-молодшим щодо Кремльова – президента Міжнародної боксерської асоціації (IBA), близького до Путіна.
Демократ також запитав, чи отримував Трамп-молодший попередження про зв'язки олігарха з президентом РФ Володимиром Путіним, чи має він допуск до секретної інформації та чи повідомляв Білий дім про свої контакти з Кремльовим.
У тому ж листі Гарсія поставив питання і про відсутність Дональда Трампа на весільних урочистостях – конгресмен хоче з'ясувати, чи могла участь росіянина бути пов'язана з рішенням президента не приходити на захід.
«Будь-які можливі зв'язки з іноземцями заслуговують на ретельне вивчення», – написав Гарсія.
Які документи запросив конгресмен
Окремий лист демократ надіслав безпосередньо Трампу-молодшому, вимагаючи:
- повний список гостей весілля;
- дати контактів Трампа-молодшого з Кремльовим;
- листування з Білим домом та розвідувальними структурами щодо олігарха;
- дані про покупки для весілля, які здійснювали іноземні громадяни;
- інформацію про подарунки від іноземців або людей, тісно пов'язаних із супротивниками США.
Гарсія також запитав, чи надавав Кремльов Трампу-молодшому щось цінне в обмін на прихильне ставлення американського уряду або інформацію про адміністрацію.
Демократ окремо послався на розслідування ProPublica про фінансування весільних урочистостей, назвавши оприлюднені журналістами дані «найсерйознішим звинуваченням» проти Трампа-молодшого на цей момент.
Наразі Гарсія є представником меншості в Комітеті, тому його запити мають добровільний характер – повноваження зобов'язати адміністрацію відповісти він отримає, лише якщо демократи повернуть контроль над Палатою представників після майбутніх виборів.
Що каже дружина Трампа-молодшого
Ще до листа Гарсії дружина Трампа-молодшого Беттіна Андерсон, з якою він одружився у травні, прокоментувала історію з Кремльовим у своєму Instagram. Вона підтвердила, що олігарх організував для подружжя два святкові вечори вже після весілля, назвавши це «надзвичайно щедрим весільним подарунком» від друга.
«Дружба не потребує політичного мотиву. Щедрість не завжди має прихований намір. А іноді весільний подарунок – це просто весільний подарунок», – написала Андерсон, закликавши не політизувати особисту подію. Детальніше про її заяву писав «Главком».
Трамп заперечив, що знає Кремльова
Дональд Трамп заявив Axios, що не знає, хто такий Умар Кремльов, і ніколи про нього не чув. Президент також заперечив, що росіянин оплачував весілля сина, уточнивши, що йшлося не про саме весілля, а про вечірку після нього – в іншому місці та в інший день.
«Це була вечірка, організована на їхню честь. Нічого особливого! Я на цій вечірці не був», – заявив Трамп.
Представник Трампа-молодшого не відповів Axios на запит про коментар щодо листа Гарсії. Сам Кремльов також не прокоментував виданню запити конгресмена.
Нагадаємо, історія почалася з розслідування ProPublica: «Главком» писав, що весілля Трампа-молодшого на Багамах таємно профінансував близький до Путіна олігарх Умар Кремльов.
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