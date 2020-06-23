Директорка лікарні у Харкові прокоментувала звільнення співробітників через хворих на Covid-19



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За словами директорки, лікарні не вистачає 25 медсестер та 5 анестезіологів

Медики бояться захворіти на Covid-19, хоча засоби захисту є

Медики почали звільнятися з Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту, який з 22 червня почав приймати на лікування хворих на коронавірус, оскільки бояться захворіти на Covid-19. Про це у коментарі hromadske розповіла директорка медустанови Ірина Пирогова.

«Може масовий психоз, не знаю. [Медики] бояться захворіти, хоча засоби захисту є», - розповіла Пирогова.

За словами директорки, багато хто серед медичного персоналу відмовився працювати.

«Спочатку планувалося, що близько 70 людей працюватимуть з інфікованими коронавірусом. Індивідуально розмовляла з кожним. У міру того, як наступав момент, що повезуть хворих, відмовилося людей 40. І ось станом на сьогодні відмовилися ще людей 15. Хтось звільняється, хтось пише пояснення, що не хоче працювати з Covid-19», — уточнила вона.

За словами Пирогової, лікарні не вистачає 25 медсестер та 5 анестезіологів.

«Якщо лікарі почали до нас влаштовуватись з інших лікарень, то проблема з медсестрами лишається складною. Не вистачає близько 20 медсестер. Лікарів буде достатньо, якщо розраховувати на одну реанімацію. Якщо буде дві реанімації, анестезіологів треба вдвічі більше», — розповіла заступниця директора з медичної частини Обласної інфекційної лікарні Валентина Маслова.

Також, за її словами, катастрофічно не вистачає рентгенолога та рентген-лаборанта.

Як повідомлялося 23 червня, у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі. Як стало відомо, частина персоналу Харківського обласного диспансера радіаційного захисту вже подала заяви про звільнення, погодилися працювати з хворими на коронавірус пацієнтами лише 15-16 медиків.

Також нагадаємо, що учасники громадської організації «Союз Чорнобиль України» вчора, 22 червня, не пускали у медзаклад пацієнта для госпіталізації. Його зі швидкої допомоги довелося переносити на ношах разом з апаратом вентиляції легенів.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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В Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.