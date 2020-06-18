У Харкові суд виніс рішення щодо перейменування проспекту Петра Григоренка



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Представник юридичного департаменту заявив, що міськрада подаватиме апеляцію на теперішнє рішення суду

Суд скасував рішення Харківської міськради про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Харківський окружний адмінсуд скасував рішення Харківської міськради про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. Про це повідомляє «Суспільне».

Суд задовольнив позов партії «Свобода», яка вимагала скасувати перейменування. Позивач наголошував, що це рішення міськради порушує закон про декомунізацію.

Відповідач — представник юридичного департаменту міськради Костянтин Прокоп'єв — посилався на висновок військового дослідження експерта науково-дослідчої комісії.

«За ним: маршал Радянського Союзу Жуков Григорій Костянтинович брав участь у вигнанні нацистських окупантів з України в період з 1942-1944 років у ході Великої вітчизняної війни, що була одним з етапів Другої світової війни 1939-1945 років... З території саме України.... вчинив героїчний вчинок задля вітчизни. Тому він формально не підпадає під дію Закону 317 про так звану декомунізацію», — навів він свій аргумент.

Після оголошення рішення суду Прокоп’єв заявив, що міськрада подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 19 червня 2019 року міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

21 червня минулого року ЗМІ з посиланням на Кернеса повідомили, що рішення про повернення проспекту імені Жукова вже підписане.

Як повідомлялося, Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.

У Харкові за фактом звернення депутата Харківської міської ради щодо повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову 2 червня минулого року. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.

До слова, також раніше у Харкові вандали осквернили пам'ятник воїнам УПА.