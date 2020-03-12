Проти мерії Харкова відкрили кримінальну справу через відмову ввести карантин у школах



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Школи та садочки Харкова таки йдуть на карантин з 13 березня

Справу порушили стосовно посадових осіб Харківської міськради

Прокуратура Харківщини порушила кримінальну справу у зв’язку з тим, що 12 березня школи та дитячі садки Харкова не пішли на карантин, попри розпорядження уряду.

Після цього влада міста таки оголосила карантин.

Про це повідомили Інтерфаксу в пресслужбі прокуратури області.

Справу порушили стосовно посадових осіб Харківської міськради за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Розслідувати це провадження має поліція.

Зазначимо, що після цього Харківська міськрада змінила своє рішення не оголошувати карантин.

Разом з тим, в прес-службі Харківської міськради повідомили, що карантин буде введений з п'ятниці, 13 березня.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.