Проти мерії Харкова відкрили кримінальну справу через відмову ввести карантин у школах
Справу порушили стосовно посадових осіб Харківської міськради
Прокуратура Харківщини порушила кримінальну справу у зв’язку з тим, що 12 березня школи та дитячі садки Харкова не пішли на карантин, попри розпорядження уряду.
Після цього влада міста таки оголосила карантин.
Про це повідомили Інтерфаксу в пресслужбі прокуратури області.
Справу порушили стосовно посадових осіб Харківської міськради за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.
Розслідувати це провадження має поліція.
Зазначимо, що після цього Харківська міськрада змінила своє рішення не оголошувати карантин.
Разом з тим, в прес-службі Харківської міськради повідомили, що карантин буде введений з п'ятниці, 13 березня.
Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.
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Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.
Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.
11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.
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