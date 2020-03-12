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    Проти мерії Харкова відкрили кримінальну справу через відмову ввести карантин у школах

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    Школи та садочки Харкова таки йдуть на карантин з 13 березня - Проти мерії Харкова відкрили кримінальну справу через відмову ввести карантин у школах
    Школи та садочки Харкова таки йдуть на карантин з 13 березня

    Справу порушили стосовно посадових осіб Харківської міськради

    Прокуратура Харківщини порушила кримінальну справу у зв’язку з тим, що 12 березня школи та дитячі садки Харкова не пішли на карантин, попри розпорядження уряду.

    Після цього влада міста таки оголосила карантин.

    Про це повідомили Інтерфаксу в пресслужбі прокуратури області.

    Справу порушили стосовно посадових осіб Харківської міськради за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

    Розслідувати це провадження має поліція.

    Зазначимо, що після цього Харківська міськрада змінила своє рішення не оголошувати карантин.

    Разом з тим, в прес-службі Харківської міськради повідомили, що карантин буде введений з п'ятниці, 13 березня.

    Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

    Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
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