Кернес почав розвішувати у Харкові передвиборчі білборди



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Реклама чинного мера Харкова Геннадія Кернеса Фото: Главное.ua

Кернес піде на осінні вибори до Харківської міської ради й вестиме туди власну партію

У неділю, 28 червня, в місті Харкові та на околицях з'явилася реклама міського голови Геннадія Кернеса, який збирається переобратися на новий термін.

Про це пише харківський інформаційний портал «Главное.ua».

В останньому інтерв'ю політик заявив, що піде на осінні вибори до Харківської міської ради й вестиме туди власну партію.

Вибори до місцевих рад призначені на 25 жовтня 2020 року.

Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа-«слуги» Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той її не погодив. На початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків, яка обернулася курйозом.

Також кандидатами на мери Києва є депутати-«слуги» Олександр Качура та Олександр Дубінський.

5 червня «Європейська солідарність» звернулася до чинного столичного міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. У відповідь Кличко сказав, що балотуватиметься від власної партії «Удар».