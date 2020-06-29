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    Політика

    Кернес почав розвішувати у Харкові передвиборчі білборди

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    Реклама чинного мера Харкова&nbsp;Геннадія Кернеса - Кернес почав розвішувати у Харкові передвиборчі білборди
    Реклама чинного мера Харкова Геннадія Кернеса
    Фото: Главное.ua

    Кернес піде на осінні вибори до Харківської міської ради й вестиме туди власну партію

    У неділю, 28 червня, в місті Харкові та на околицях з'явилася реклама міського голови Геннадія Кернеса, який збирається переобратися на новий термін.

    Про це пише харківський інформаційний портал «Главное.ua».

    В останньому інтерв'ю політик заявив, що піде на осінні вибори до Харківської міської ради й вестиме туди власну партію.

    Вибори до місцевих рад призначені на 25 жовтня 2020 року.

    Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа-«слуги» Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той її не погодив. На початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків, яка обернулася курйозом.

    Також кандидатами на мери Києва є депутати-«слуги» Олександр Качура та Олександр Дубінський.

    5 червня «Європейська солідарність» звернулася до чинного столичного міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. У відповідь Кличко сказав, що балотуватиметься від власної партії «Удар».

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