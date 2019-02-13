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    Думки вголос

    Чи є Росія агресором? Експеримент над Бойком та Шуфричем у прямому ефірі

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Розсилка
    Шуфрич та Бойко так і не змогли назвати Росію агресором - Чи є Росія агресором? Експеримент над Бойком та Шуфричем у прямому ефірі
    Шуфрич та Бойко так і не змогли назвати Росію агресором

    Ворожа агентура викриває сама себе

    Простий експеримент. Задайте питання - «чи вважаєте ви Росію агресором?». Якщо немає чіткої відповіді «так» - перед вами самовикриття ворожої агентури. Діє безвідмовно. 

    Вчора задав таке питання Бойку і Шуфричу. Що з того вийшло - можете подивитися.

    До вашої уваги:

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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