Чи є Росія агресором? Експеримент над Бойком та Шуфричем у прямому ефірі

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шуфрич та Бойко так і не змогли назвати Росію агресором

Ворожа агентура викриває сама себе

Простий експеримент. Задайте питання - «чи вважаєте ви Росію агресором?». Якщо немає чіткої відповіді «так» - перед вами самовикриття ворожої агентури. Діє безвідмовно.

Вчора задав таке питання Бойку і Шуфричу. Що з того вийшло - можете подивитися.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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