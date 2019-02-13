Чи є Росія агресором? Експеримент над Бойком та Шуфричем у прямому ефірі
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Розсилка
Шуфрич та Бойко так і не змогли назвати Росію агресором
Ворожа агентура викриває сама себе
Простий експеримент. Задайте питання - «чи вважаєте ви Росію агресором?». Якщо немає чіткої відповіді «так» - перед вами самовикриття ворожої агентури. Діє безвідмовно.
Вчора задав таке питання Бойку і Шуфричу. Що з того вийшло - можете подивитися.
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Джерело: блог Андрія Іллєнка
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