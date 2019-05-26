Яценюк - Зеленському: Росії наплювати на міжнародне право. Вимагайте негайного скликання Радбезу ООН, реакції G7 і ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк Фото: nfront.org.ua

Лідер «Народного фронту підкреслив, що РФ згадує про міжнародне право тільки у власній інтерпретації

«Рішення Міжнародного суду ООН з морського права про звільнення наших моряків і суден вимагає світової реакції. Треба сказати державам-членам Організації: якщо такі рішення Росії не указ, то так само захоплять ваших громадян, майно і судна», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook 26 травня.

«Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк звернувся до президента Зеленського: «Вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи та ЄС».

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

«Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

10 травня у Гамбурзі проходили слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.