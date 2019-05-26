Яценюк - Зеленському: Росії наплювати на міжнародне право. Вимагайте негайного скликання Радбезу ООН, реакції G7 і ЄС
-
Розсилка
Лідер «Народного фронту підкреслив, що РФ згадує про міжнародне право тільки у власній інтерпретації
«Рішення Міжнародного суду ООН з морського права про звільнення наших моряків і суден вимагає світової реакції. Треба сказати державам-членам Організації: якщо такі рішення Росії не указ, то так само захоплять ваших громадян, майно і судна», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook 26 травня.
«Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації», - підкреслив він.
Арсеній Яценюк звернувся до президента Зеленського: «Вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи та ЄС».
«Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою», - підкреслив лідер «Народного фронту».
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.
10 травня у Гамбурзі проходили слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.
Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.
Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі заявила, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України.
Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.
Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.
Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.
У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.