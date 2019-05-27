«Народний фронт»: Отримали нового президента зі старими підходами



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«Як розпущена Рада може бути ефективною?», - запитав Бурбак у президента

Керівник фракції «Народний фронт» заявив, що вони готові були голосувати за реформи, але президент розпустив Верховну Раду

У фракції «Народний фронт» у відповідь на сьогоднішнє звернення президента Зеленського до народних депутатів наголосили, що парламент був готовий працювати над реформами, однак після його розпуску робота вже не може бути ефективною.

Про це під час Погоджувальної ради сказав керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

«У відповідь на сьогоднішню заяву президента Зеленського хочу від імені фракції «Народний фронт» заявити наступне: ми були готові голосувати за реформи. І зверталися до президента. Ми заявили: новий президент - нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового президента, але зі старими підходами», - підкреслив Бурбак.

Керівник фракції «Народний фронт» також додав, що Верховна Рада розпущена президентом. «Як розпущена Рада може бути ефективною?», - запитав політик.

Нагадаємо, Зеленський дав пораду депутатам. «Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій. Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна», - підкреслив президент.