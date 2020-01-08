Окупанти випустили понад 40 мін під Хутором Вільний, поранені двоє бійців



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Гібридна армія обстріляла позиції підрозділів ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем

Станом на 18:00 середи російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем», - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомлялось, корабель берегової охорони ФСБ Росії збирав розвідувальні дані під час української операції на Приазовському напрямку. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Нагадаємо, на Донбас прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалася під керівництвом російських офіцерів. Відзначається, що бойовики на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкритті вогню і нанесенні збитку особовому складу ЗСУ.