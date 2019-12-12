У «Слузі народу» пояснили зміни у тексті комюніке «нормандського саміту»



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Офіс президента України підкоригував комюніке Нормандської четвірки

Нардеп Качура пояснив, що текст відредагували, щоб він точно відповідав англомовній версії комюніке

На сайті президента України внесли зміни в українську версію комюніке, прийнятого за підсумками «нормандського саміту» в Парижі.

Згідно з правкою, «правові аспекти закону про особливий порядок» замінили на «всі правові аспекти особливого порядку».

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Качура пояснив, що текст відредагували, щоб він точно відповідав англомовній версії комюніке.

«Ми обговорювали це питання з колегами, з Офісом президента. Насправді, я читав англійською мовою цей текст і він відповідає останній редакції. Якщо дослівно перекласти, я навіть спілкувався зі своїм репетитором з англійської, доктором філологічних наук, він сказав, що останній переклад більш точний. Хоча з наукової точки зору, можливо, неідеальний. Я не думаю, що щось хочуть приховати, особливо в частині змін до Конституції», - сказав він в ефірі телеканалу «Наш».

Раніше з’явилося комюніке за підсумками саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі.

У середу Офіс президента виправив українську версію комюніке, яке 9 грудня після переговорів прийняли лідери «нормандського саміту» Отже, тепер український текст комюніке приведено у відповідність з англомовним оригіналом.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки. Він розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський заявив, що заявив, що питання виборів на Донбасі обговорюватимуть члени Тристоронньої контактної групи.