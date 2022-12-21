Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ситуація зі світлом: до чого готуватися киянам

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ситуація зі світлом: до чого готуватися киянам
Найближчим часом очікуються оптимістичні прогнози
фото з відкритих джерел

Столиця отримує лімітований обсяг електропостачання

У Києві всім споживачам повернули тепло та воду, проте говорити про планові відключення світла поки що зарано. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в етері телемарафону.

Київ отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що зарано, але позитив у тому, що водопостачання працює у штатному режимі, тепло в будинках киян є.

«Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо», – сказав Шаманов.

Напередодні «Укренерго» повідомляло, що наразі у столиці електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, обстріли дронами об’єктів магістральних мереж призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури, тому досі зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Наразі у Києві електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання – «Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

До слова, генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин. Він додав, що графіки відключень не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди – у Київській області.

Як відомо, унаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  

Читайте також: Хай буде світло! Скільки коштує зробити свою квартиру автономною
Теги: електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Ситуація зі світлом: до чого готуватися киянам
Ситуація зі світлом: до чого готуватися киянам
Гендиректор Yasno дав невтішний прогноз щодо світла у Києві
Гендиректор Yasno дав невтішний прогноз щодо світла у Києві
У застосунку «Київ Цифровий» запустили «таємного поштарика»
У застосунку «Київ Цифровий» запустили «таємного поштарика»
Міністр оборони Болгарії відвідав Бучу (фото)
Міністр оборони Болгарії відвідав Бучу (фото)
Депутат колишньої ОПЗЖ таємно веде переговори з провладними політиками – розслідування
Депутат колишньої ОПЗЖ таємно веде переговори з провладними політиками – розслідування
«Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві
«Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
21K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
16K
В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список
14K
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
9781
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
8473
Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту