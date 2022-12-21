Ситуація зі світлом: до чого готуватися киянам

Столиця отримує лімітований обсяг електропостачання

У Києві всім споживачам повернули тепло та воду, проте говорити про планові відключення світла поки що зарано. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в етері телемарафону.

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Київ отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що зарано, але позитив у тому, що водопостачання працює у штатному режимі, тепло в будинках киян є.

«Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо», – сказав Шаманов.

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Напередодні «Укренерго» повідомляло, що наразі у столиці електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, обстріли дронами об’єктів магістральних мереж призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури, тому досі зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Наразі у Києві електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання – «Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

До слова, генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин. Він додав, що графіки відключень не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди – у Київській області.

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Як відомо, унаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.