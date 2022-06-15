Німецька поліція зайнялася рашистом, який напав на українську телеведучу

Анна Олицька повідомила, що змогла подати заяву до німецької поліції, і та відкрила провадження проти рашиста, який напав на сина українки через гасло «Слава Україні»

Журналістка планує знайти інших українських біженців, які постраждали від адептів «русского міра»

Українська телеведуча Анна Олицька подала заяву до поліцейського відділку на рашиста, який напав на неї через українське гасло, викрикнуте її сином. Про це вона написала у спеціально створеному Telegram-каналі.

Олицька, яка після початку війни виїхала разом із неповнолітнім сином до Німеччини, записала відео інциденту на смартфон, з допомогою добровольців переклала розмову на німецьку – і з цим доказом відправилася до поліції.

Німецька поліція прийняла заяву громадянки України і відкрила відразу два кримінальні провадження. Перше стосується самого факту нападу «німця»-путінофіла на Олицьку та її сина, у другому йдеться про погрози, які українська телеведуча почала отримувати у соцмережах від прихильників «русского міра» після оприлюднення історії з нападом рашиста.

Зараз Анна Олицька шукає адвоката, а також планує записати інтерв’ю із іншими жертвами агресії з боку прихильників Росії у Німеччині.

«Чим більше ми про це будемо говорити, будуть показові історії, тим більше влада і правоохоронні органи в Німеччині звернуть на це увагу і щось почнуть з цим робити», – пояснила необхідність такого інтерв’ю українська журналістка.

Нагадаємо, що на Анну Олицьку у Німеччині напав російськомовний чоловік, якому не сподобалося, що її син вигукнув гасло «Слава Україні». Рашист заявив, що це гасло є «фашистським», сама Олицька – «не жінка, а укроп», а в Німеччині не можна говорити українською, тільки німецькою чи російською.

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Особа нападника дуже швидко була встановлена. Ним виявився 37-літній Андрій Еберс, який народився у російському Кургані, але 25 років тому з батьками переїхав до Німеччини.

На сторінці Еберса у російській соцмережі «Однокласники» майже не виявилося контенту про Німеччину, абсолютна більшість постів та репостів цього чоловіка присвячені «русскому міру», Володимиру Путіну та німецькій русофільській партії «Альтернатива для Німеччини».