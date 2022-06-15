Українські біженці тікають із Німеччини? Посол Мельник спровокував скандал

Посол Андрій Мельник заявив, що українські біженці їдуть з Німеччині, бо їм тут не раді. Місцева влада та самі українці спростовують слова дипломата

Німецька влада стверджує, що українці почуваються на території Німеччині комфортно

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, відомий своїми гострими заявами на адресу німецьких політиків, спровокував скандал у інтерв’ю виданню Bild.

Мельник заявив, що багато українських біженців їдуть з Німеччини додому, бо відчувають, що небажані у цій країні. «З Німеччини виїжджає більше українців, ніж приїжджає», – наголосив посол. Керівник українського диппредставництва натякнув, що Німеччині варто було б замислитися над тим, чому багато українців не бажають залишатися в країні.

На слова Мельника уже відреагував міністр внутрішніх справ найбільшої німецької федеральної землі, Баварії. Йоахім Германн зазначив: «Я хочу чітко заперечити пану Мельнику. Біженці загалом почуваються комфортно».

Германн запевнив, що у Баварії немає того, про що говорить Мельник. «За останні кілька тижнів я неодноразово спілкувався з українськими біженцями, багатьма жінками й дітьми. […] Люди позитивно налаштовані та здивовані, як добре їх приймають».

Видання Bild опублікувало коментарі українських біженок у Німеччині. Так, киянка Наталя Тетерич, яка виїхала з України разом із дітьми, зазначила, що посол Мельник має рацію, бо «Німеччина не до кінця усвідомлює причину прибуття українських біженців. Для багатьох німців війна – це лише повідомлення в новинах».

Разом з тим, українка зазначила, що біженці отримують велику підтримку від німецького народу.

Харків’янки Олена та Катерина, які живуть у Берліні (в різних умовах – перша у квартирі, інша у модульному будиночку для біженців) також відзначили, що перебування в Німеччині є приємним, хоча є проблема у німецькій бюрократії.

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про федерального канцлера Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.