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    Соціум

    У Німеччині рашист напав на українську журналістку через «Слава Україні» (відео 18+)

    Анна Олицька з сином змушені були відбиватися від агресивного рашиста, який 25 років живе в Німеччині, але вірить путінській пропаганді про &laquo;укропів&raquo; і &laquo;фашистів&raquo; - У Німеччині рашист напав на українську журналістку через «Слава Україні» (відео 18+)
    Анна Олицька з сином змушені були відбиватися від агресивного рашиста, який 25 років живе в Німеччині, але вірить путінській пропаганді про «укропів» і «фашистів»
    фото: Instagram Олицької

    Українська телеведуча змушена була захищати сина від агресивного «німця» з Кургана

    Громадянин Німеччини російського походження напав на українську журналістку, телеведучу Анну Олицьку. Причиною стало гасло «Слава Україні», яке вигукнув син Олицької.

    Українка, що зараз вимушено перебуває в Німеччині, змогла записати частину сварки та виклала відеозапис в Instagram.

    Рашист, який, за його словами, 25 років живе в Німеччині, образився на сина Анни Олицької за «фашистські слова». Висловлюючи своє невдоволення, громадянин Німеччини почав матюкатися у присутності неповнолітнього. Нападник обізвав саму Олицьку, заявивши, що «ти не жінка, а «укроп».

    У відповідь на питання українки, чому він говорить не німецькою, а російською, агресор заявив, що він народився у російському місті Курган – але сам себе назвав німцем, а не росіянином.

    Врешті інцидент завершився, коли один із приятелів рашиста відтягнув його від родини Олицької.

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    Допис, поширений Анна Олицкая (@anna_olitskaya)

    Пізніше на резервному аккаунті Анна опублікувала ще одне відео з місця інциденту.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Анна Олицька (@olitskaya_anna)

    Згодом у сторіз на Instagram Олицька попросила допомогти їй у перекладі розмови з рашистом на німецьку для тамтешньої поліції.

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    Крім того, українка повідомила, що на її сторінці у соцмережі почали зникати оприлюднені відеозаписи інциденту.

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    Нагадаємо, що на початку травня у Берліні росіяни напали на знімальну групу українського телеканалу «1+1» та телеведучу Наталію Мосейчук.

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    Теги: росія Німеччина скандал Україна
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    У Німеччині рашист напав на українську журналістку через «Слава Україні» (відео 18+)