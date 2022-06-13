У Німеччині рашист напав на українську журналістку через «Слава Україні» (відео 18+)

Анна Олицька з сином змушені були відбиватися від агресивного рашиста, який 25 років живе в Німеччині, але вірить путінській пропаганді про «укропів» і «фашистів»

Українська телеведуча змушена була захищати сина від агресивного «німця» з Кургана

Громадянин Німеччини російського походження напав на українську журналістку, телеведучу Анну Олицьку. Причиною стало гасло «Слава Україні», яке вигукнув син Олицької.

Українка, що зараз вимушено перебуває в Німеччині, змогла записати частину сварки та виклала відеозапис в Instagram.

Рашист, який, за його словами, 25 років живе в Німеччині, образився на сина Анни Олицької за «фашистські слова». Висловлюючи своє невдоволення, громадянин Німеччини почав матюкатися у присутності неповнолітнього. Нападник обізвав саму Олицьку, заявивши, що «ти не жінка, а «укроп».

У відповідь на питання українки, чому він говорить не німецькою, а російською, агресор заявив, що він народився у російському місті Курган – але сам себе назвав німцем, а не росіянином.

Врешті інцидент завершився, коли один із приятелів рашиста відтягнув його від родини Олицької.

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Пізніше на резервному аккаунті Анна опублікувала ще одне відео з місця інциденту.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анна Олицька (@olitskaya_anna)

Згодом у сторіз на Instagram Олицька попросила допомогти їй у перекладі розмови з рашистом на німецьку для тамтешньої поліції.

Крім того, українка повідомила, що на її сторінці у соцмережі почали зникати оприлюднені відеозаписи інциденту.

Нагадаємо, що на початку травня у Берліні росіяни напали на знімальну групу українського телеканалу «1+1» та телеведучу Наталію Мосейчук.