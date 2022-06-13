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    Соціум

    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна

    &laquo;Німець&raquo;, якому не сподобалося гасло &laquo;Слава Україні&raquo;, виявився фанатом русского міра і русофільської партії &laquo;Альтернатива для Німеччини&raquo; - «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна

    «Німець», якому не сподобалося гасло «Слава Україні», виявився фанатом русского міра і русофільської партії «Альтернатива для Німеччини»

    фото: OK Андрія Еберса

    Громадянин Німеччини, якого образило українське гасло, підтримує русофільських популістів

    Особа «німця», який об матюкав українську телеведучу Анну Олицьку за сказане її сином гасло «Слава Україні», недовго залишалася таємницею. Агресором виявився 37-літній Андрій Еберс.

    Аккаунтів з такими даними у російській соцмережі «Однокласники» (популярній у Німеччині серед емігрантів із Росії та СНД) виявилося двоє. Але якщо один повністю порожній…

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    …то в іншому є інформація, зокрема, фотографії, що підтверджують – на Олицьку напав саме Еберс.

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    Зі сторінки російського німця можна зробити висновок, що він є фанатом Володимира Путіна та інших представників «русского міра».

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    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна
    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна

    Крім того Еберс є прихильником ультраправої, русофільської партії «Альтернатива для Німеччини».

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    Також Еберс підтримує антимігрантські заклики…

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    ..критику Ангели Меркель, яка донедавна очолювала федеральний уряд Німеччини…

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    …дискримінацію за сексуальною орієнтацією…

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    ..та антиукраїнські ресурси у соцмережах.

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    Зокрема, він уподобав висміювання міського голови Києва Віталія Кличка.

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    Нагадаємо, що цей чоловік у Німеччині напав на українську журналістку, телеведучу Анну Олицьку за те, що її син вигукнув гасло «Слава Україні». Еберс заявив, що Олицька не жінка, а «укроп», а слова її сина – «фашистські».

    Теги: росія Німеччина путін Україна
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    «Німець», який напав на українську журналістку, виявився фанатом Путіна