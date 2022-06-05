У Німеччині у аварії на залізниці загинули українки

Наразі вирішується питання, яким чином відбуватиметься репатріація жертв катастрофи на батьківщину

Дві громадянки України загинули внаслідок залізничної аварії, що сталася 3 червня неподалік Гарміш-Партенкірхена. Цю інформацію підтвердив посол України у Німеччині Андрій Мельник, пише «Європейська правда».

Консули Генерального консульства в Мюнхені перебувають на зв’язку з сім'ями загиблих громадянок. У кожної із загиблих залишилася неповнолітня дитина. Діти наразі перебувають у супроводі близьких дорослих.

Чоловіки загиблих планують приїзд до Німеччини, наразі вирішується питання перетину кордону. У який саме спосіб відбуватиметься репатріація – з сім'ями ще обговорюється.

За інформацією ЗМІ, жінки виїхали з України після початку війни та проживали поблизу в сім'ях, що приймають біженців. Також є інформація, що з однієї жінкою була її дитина. Вона отримала серйозні травми та, як повідомляється, перебуває у лікарні.

Станом на неділю знайдено тіла 5 загиблих в аварії, але кількість може зрости, оскільки від 7 до 14 людей досі вважаються зниклими безвісти. Загалом понад 40 мандрівників зазнали поранень. На місці аварії, де зійшли з рейок три вагони, продовжуються пошукові роботи.

Додамо, що аварія сталася 3 червня приблизно о 12:15. Регіональний потяг прямував до Мюнхена і неподалік Гарміш-Партенкірхена зійшов з рейок, в результаті чого перекинулися кілька вагонів.

Нагадаємо, із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

ООН оцінює кількість біженців внаслідок війни в Україні у більш ніж 6,5 млн осіб. Найбільше українських біженців прийняли Польща (понад 3,5 млн осіб), Румунія (понад 961 тис.) та Росія (понад 919 тис.). Водночас, за даними ООН, починаючи з 28 лютого, в Україну з-за кордону повернулися майже 1,3 млн українців.