Низку областей накриє туманом: прогноз погоди на 30 грудня

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла

Погодні умови місцями можуть призвести до ускладнення руху транспорту

У понеділок 30 грудня в Україні буде хмарно, без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних та Вінницькій областях вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині сьогодні також буде хмарно, без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.