Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
У деяких регіонах України передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу
В Україні у середу, 11 грудня, прогнозують хмарну погоду. Подекуди йтиме мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Вітер переважно північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
У південній та південно-східній частинах вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі становитиме +1-6°C, вдень +4-9°С. У Криму протягом доби буде +6-11°С.
На решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ. У західних, північних та Вінницькій областях – налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С.
У Київській області передбачається хмарна погода, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура по області вночі та вдень коливатиметься від +3 до -2°С.
У Києві вночі та вдень температура повітря становитиме близько 0°С.
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