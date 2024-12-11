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Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня
Фото: glavcom.ua

У деяких регіонах України передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу

В Україні у середу, 11 грудня, прогнозують хмарну погоду. Подекуди йтиме мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У південній та південно-східній частинах вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі становитиме +1-6°C, вдень +4-9°С. У Криму протягом доби буде +6-11°С.

На решті території невеликий, у центральних, Київській та Харківській областях помірний мокрий сніг та дощ. У західних, північних та Вінницькій областях – налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С.

Прогноз погоди на 11 грудня
Прогноз погоди на 11 грудня
фото: Укргідрометцентр

У Київській області передбачається хмарна погода, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура по області вночі та вдень коливатиметься від +3 до -2°С.

У Києві вночі та вдень температура повітря становитиме близько 0°С.

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Теги: Київ Київщина Україна вітер дощ погода

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