Євросоюз спустошує газові сховища рекордними темпами з часів енергокризи – FT

Європі довелося набагато більше покладатися на свої підземні сховища, щоб компенсувати зниження імпорту скрапленого природного газу

Обсяг газу в сховищах блоку скоротився приблизно на 19% з кінця вересня

Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності. Про це повідомляє Financial Times.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, обсяг газу в сховищах блоку скоротився приблизно на 19% з кінця вересня, коли на газових ринках закінчується сезон закачування, до середини грудня.

У попередні два роки за той самий період спостерігалося зниження лише на однозначні числа, оскільки вищі, ніж зазвичай, температури забезпечували відносне заповнення сховищ у зимовий опалювальний сезон, а промисловість стримувала попит через високі ціни.

«Цієї зими Європі довелося набагато більше покладатися на свої підземні сховища, ніж в останні два роки, щоб компенсувати зниження імпорту скрапленого природного газу та задовольнити зрослий попит», – заявила Наташа Філдінг, керівниця відділу ціноутворення на газ у Європі в ціновому агентстві Argus Media.

Європа також зіткнулася з більшою конкуренцією за імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ) з боку азійських покупців, яких привабили ціни, що були нижчими, ніж останніми роками. Це призвело до сповільнення імпорту і необхідності більше задіювати резерви, що зберігаються.

Востаннє газові сховища континенту спустошувалися так швидко в середині грудня 2021 року, коли Росія почала скорочувати постачання трубопровідного газу перед повномасштабним вторгненням на Україну. Рівень запасів ЄС зараз становить 75 відсотків, що трохи вище середнього показника за попередні 10 років, до того, як західноєвропейські уряди почали скорочувати свою залежність від російського імпорту. Рівень запасів був близький до 90% відсотків станом на середину грудня минулого року.

Ціни на газ у Європі приблизно на 90% нижчі, ніж понад 300 євро за мегават-годину, які спостерігалися під час енергетичної кризи влітку 2022 року. Однак спустошення сховищ взимку може ускладнити і здорожити їхнє поповнення наступного року. Трейдери вже торгують газом з поставкою наступного літа за вищою ціною, ніж з поставкою наступної зими, що є ознакою все більш високих витрат на поповнення запасів.

Країнам ЄС необхідно заповнити свої сховища на 90% об'єму на початок листопада відповідно до обов'язкового цільового показника Європейської комісії з поповнення, хоча деякі країни встановили нижчі цільові показники.

Значна частина поставок газу тепер здійснюється у вигляді ЗПГ, який останніми тижнями стає дедалі більш політизованим. Обраний президент США Дональд Трамп попередив ЄС, що він повинен узяти на себе зобов'язання закуповувати «великі» обсяги американської нафти і газу або зіткнутися з тарифами, тоді як Катар пригрозив припинити постачання ЗПГ, якщо держави-члени суворо застосовуватимуть нове законодавство, що каратиме компанії, які не дотримуватимуться встановлених критеріїв щодо викидів вуглецю, прав людини і трудових прав.

США є найбільшим постачальником ЗПГ в ЄС, а Катар – третім за величиною. Ще однією причиною швидкого витрачання ресурсів стали періоди похолодання в Європі, а також так звані «Дункельфлауте» – дні, коли ні сонячні панелі, ні вітряні турбіни не виробляють електроенергію, – через що збільшився попит на газ для вироблення електроенергії. Деякі країни виснажували свої запаси швидше, ніж інші. У Нідерландах обсяги газу, що зберігається, з початку зими скоротилися на 33%, а у Франції – на 28%.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.