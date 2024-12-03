Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 3 грудня

Температура вдень коливатиметься від 2° морозу до 6° тепла в залежності від регіону

Сьогодні, 3 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі та вранці в західних областях місцями туман.

інфографіка: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у Карпатах до 9° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни 1-6° тепла.

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.