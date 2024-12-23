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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, Зеленський провів засідання Ставки. Головне за 23 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, Зеленський провів засідання Ставки. Головне за 23 грудня
Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Ставці обговорили роботу із Сирією після падіння режиму Башара Асада та ситуацію у Курській області

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: список. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. 

На ній обговорили роботу із Сирією після падіння режиму Башара Асада та ситуацію у Курській області «Главком» склав добірку новин 23 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Співпраця із Сирією, ситуація на Курщині. Зеленський провів Ставку

Сьогодні, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ній обговорили роботу із Сирією після падіння режиму Башара Асада та ситуацію у Курській області. Про це повідомив глава України.

«Детально опрацювали роботу із Сирією після падіння Асада та його втечі. Доповідали сьогодні розвідки – Служба зовнішньої розвідки та ГУР, – міністри оборони і закордонних справ України. Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками», – йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів.

«Ми вдячні кожній країні та кожному лідеру, які зараз готові допомагати суспільству Сирії відновити нормальне життя й розбудувати ефективні державні інституції. Ми обовʼязково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства», – зазначив глава України.

Зеленський додав, що готовий працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада.

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: список

Федеративна Республіка Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T, Patriot танки Leopard та інше необхідне для фронту озброєння. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Німеччини. 

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 15 танків Leopard 1 A5;
  • дві зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
  • 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
  • самохідна гаубиця PzH 2000;
  • 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
  • сім десантних джипів Caracal;
  • зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM з ракетами;
  • зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLS;
  • дві пускові установки Patriot;
  • два радари TRML-4D;
  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
  • п'ять систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 45 дайвінг-скутерів;
  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
  • 120 гранатометів GMW,
  • 200 кулеметів MG4,
  • 420 гвинтівок MK 556,
  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338,
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 52 000 снарядів 155 мм,
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

Пакет підтримки також доповнюють генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120 мм, міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.

Британська розвідка повідомила, скільки «Шахедів» щомісяця може запускати РФ по Україні

У листопаді 2024 року Російська Федерація запустила по Україні близько 2,3 тис. безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки різних типів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Щомісячна кількість запущених безпілотників зростала протягом усього 2024 року, причому значне збільшення спостерігалося з липня 2024 року. 

Темпи зростання з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Дані за грудень 2024 року свідчать про приблизно 850 запусків. Однак, як зауважили британські розвідники, цілком ймовірно, що погода вплинула на операції в грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями безпілотників після періоду низької активності або її відсутності. 

За відсутності впливу на пускові майданчики і виробництво, цілком імовірно, що Росія може підтримувати кількість запусків на рівні, щонайменше, понад 1,5 тисячі на місяць.

ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони

На Времівському напрямку спостерігається напружена ситуація: російські війська щоденно здійснюють понад 40 штурмових атак. Однак наразі немає підстав говорити про загрозу оточення українських підрозділів. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора – 47, сьогодні – 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано», – сказав Волошин.

Речник Сил оборони додав, що вчора було знищено вісім танків і до півтора десятка броньованих машин окупантів: «Сьогодні – чотири танки і до п'яти бойових броньованих машин. Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій».

СБУ перевіряє Youtube-канал, який піарить TikTok Бойка

Служба Безпеки України проведе аналіз контенту Youtube-каналу «Лана тут!» Лани Шевчук, який піарить TikTok народного депутата Юрія Бойка. Про це йдеться у відповіді Департаменту захисту національної державності СБУ громадській ініціативі «Голка».

Зазначалося, що Бойко у своєму TikTok публікує два типи контенту: короткі звернення із Верховної Ради про роботу парламенту, а також нарізки з російськомовних інтерв’ю, ведучою в яких є Лана Шевчук.

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Теги: ворог росія радари Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент озброєння танки британська розвідка погода Місяць Олександр Сирський TikTok розвідка

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