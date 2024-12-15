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У Києві та області очікується погіршення погодніх умов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві та області очікується погіршення погодніх умов
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств
фото з відкритих джерел

Оголошено І та ІІ рівні небезпеки

У Києві та області вночі очікуються сильні пориви вітру – 15-20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, завтра, 16 грудня, вдень пориви вітру складатимуть 25-28 м/с. Оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту», – попереджають синоптики.

Вночі також на дорогах прогнозують ожеледицю.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

У Києві та області очікується погіршення погодніх умов фото 1

Нагадаємо, Міжнародна група вчених із Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, Стенфордського університету та Університету штату Колорадо опублікувала тривожні результати нового дослідження у журналі Environmental Research Letters. Згідно з їхнім аналізом, критичний поріг потепління в 1,5 градуси Цельсія буде досягнутий набагато раніше, ніж передбачалося раніше.

Вчені проаналізували 10 кліматичних моделей і дійшли висновку, що 34 регіони суші на Землі перевищать рівень потепління в 1,6 градусів Цельсія вже до 2040 року. Більше того, у 31 із цих регіонів потепління перевищить 2 градуси Цельсія, а в 26 регіонах до 2060 року температура підніметься на катастрофічні 3 градуси Цельсія.

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Теги: погода прогноз погоди Київ Київщина синоптик вітер

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