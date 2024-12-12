В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки

Вітер очікується й по території Одеської області

В Одесі на 12 грудня оголосили підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Одеса. Протягом доби 12 грудня очікується вітер північно-західний, пориви 15-17 м/с», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними синоптиків, вітер очікується й по території Одеської області.

Через негоду на Одещині оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що російські ЗМІ поширюють чутки про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту. Проте така інформація не відповідає дійсності.