Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки
В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки
фото: ua.depositphotos.com

Вітер очікується й по території Одеської області

В Одесі на 12 грудня оголосили підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Одеса. Протягом доби 12 грудня очікується вітер північно-західний, пориви 15-17 м/с», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними синоптиків, вітер очікується й по території Одеської області.

 Через негоду на Одещині оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що російські ЗМІ поширюють чутки про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту. Проте така інформація не відповідає дійсності. 

Читайте також:

Теги: Одеса вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 14 листопада
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
14 листопада, 06:00
Свято та традиції 17 листопада
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада, 00:05
Прогноз погоди на 23 листопада
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
23 листопада, 06:00
Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото)
Столицю засипає снігом, рух ускладнений (фото)
22 листопада, 14:37
Тисячі прихильників Віктора Ющенка на Співочому полі
Помаранчевій революції – 20. Соратники розказали, чому штаб Ющенка боявся нечистої сили і ракет
24 листопада, 15:00
Вантажний літак DHL впав на житловий будинок у Вільнюсі
Падіння вантажного літака у Вільнюсі: нові подробиці і версії
25 листопада, 15:43
За рішенням Піклувальної ради одеситам надають матеріальну допомогу та соцпослуги
Одеситам надають матеріальну допомогу та соцпослуги
30 листопада, 10:56
За даними SaveEcoBot, станом на 8 грудня радіаційний фон в Одесі перебуває у своїх звичних межах
Росія заявила про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту
8 грудня, 10:17
5 декабря: какой сегодня праздник, традиции и запреты
5 декабря: какой сегодня праздник, традиции и запреты
5 грудня, 10:17

Новини

В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки
В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки
На Одещині затримано палія поштових відділень та адмінбудівель
На Одещині затримано палія поштових відділень та адмінбудівель
Під Одесою у підлітка вилучили 30 літрів наркотиків
Під Одесою у підлітка вилучили 30 літрів наркотиків
На пляжі «Аркадія» в Одесі сталась пожежа у закладі відпочинку
На пляжі «Аркадія» в Одесі сталась пожежа у закладі відпочинку
Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України
Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України
Росія заявила про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту
Росія заявила про «зашкалюючий рівень радіації» в одеському порту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
18K
Конкурент Суецького каналу: між Європою та Західною Азією з'явиться новий шлях
16K
Білий дім звернувся до сирійських повстанців, які повалили режим Асада
9309
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
7245
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua