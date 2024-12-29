Погода дивуватиме: синоптики дали прогноз на Новий рік

На Новий рік буде тепло і йтиме дощ

Погода на Новий рік в Україні явно відрізнятиметься від звичної

Погода в Україні на Новий рік не нагадуватиме зимову. Як прогнозує «Укргідрометцентр», у понеділок, 30 грудня, в опадів не передбачається. Вночі очікується невеликий «мінус» – у більшості регіонів у межах -1..+1 градусів. Найхолодніше вночі буде на сході, до -3. У деяких регіонах (наприклад, на заході та півдні) навіть уночі буде плюсова температура.

Удень найтепліше буде на півдні з переходом на центр і на заході, до +5 градусів. Найхолодніше буде вдень на сході з переходом на Харківську та Сумську області, максимально до +3.

У Києві без опадів, вночі до +2, вдень - до +5 градусів.

Погода на Новий рік в Україні явно відрізнятиметься від звичної. Так, у вівторок, 31 грудня, ні снігу, ні дощу не очікується. Температура битиме рекорди. Вночі «мінус» проявиться тільки в кількох областях:

у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській -1...+1;

у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській -1...+1;

на Донеччині 0...-2 градусів.

У Києві без опадів, вночі до +2, вдень до +5 градусів.

У середу, 1 січня, опади проявлять себе в кількох регіонах. Так, дощ пройде смугою і ймовірний у Рівненській, Волинській, Житомирській, Києві, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Сніг із дощем «зачепить» Сумську, Харківську, Полтавську, Донецьку, Луганську області. Вночі мороз ймовірний на Закарпатті, Прикарпатті, у Чернівецькій, Харківській, Сумській областях, у межах -1...+1 градусів.

Удень максимально температура підніметься до +9 градусів, на півдні. У Києві дощ, уночі 0...+2, удень +5...+7 градусів.

Нагадаємо, в Україні січень 2025 року буде теплішим ніж зазвичай. Середня місячна температура очікується вище за норму.

Також Кліматичний Центр Коперника (C3S) при Євросоюзі повідомив, що листопад на планеті видався другим найтеплішим в історії після листопада минулого року.