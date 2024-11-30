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У Києві різко погіршилася якість повітря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві різко погіршилася якість повітря
Фото ілюстративне
з відкритих джерел

Таке повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями

У столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 12:00 30 листопада 2024 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 110. Зазначається, що це є шкідливим рівнем для чутливих груп населення.

Таке повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у жителів з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 13:40 вологість повітря складає 97%.

Рівень забрудненості повітря у столиці
Рівень забрудненості повітря у столиці
SaveEcoBot

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

    • закрити вікна;
    • зробити вологе прибирання;
    • пити більше води;
    • увімкнути очищувач повітря;
    • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у Києві та області до кінця доби 30 листопада та впродовж доби 1 грудня прогнозують туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. В «Укргідрометцентрі» попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

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Теги: прогноз погоди Київ повітря населення погода

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