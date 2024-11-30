У Києві різко погіршилася якість повітря

Таке повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями

У столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 12:00 30 листопада 2024 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 110. Зазначається, що це є шкідливим рівнем для чутливих груп населення.

Таке повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у жителів з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 13:40 вологість повітря складає 97%.

Рівень забрудненості повітря у столиці SaveEcoBot

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;



зробити вологе прибирання;



пити більше води;



увімкнути очищувач повітря;



відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у Києві та області до кінця доби 30 листопада та впродовж доби 1 грудня прогнозують туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. В «Укргідрометцентрі» попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.