У Києві різко погіршилася якість повітря
Таке повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями
У столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря станом на 12:00 30 листопада 2024 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 110. Зазначається, що це є шкідливим рівнем для чутливих груп населення.
Таке повітря може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у жителів з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
Станом на 13:40 вологість повітря складає 97%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, у Києві та області до кінця доби 30 листопада та впродовж доби 1 грудня прогнозують туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. В «Укргідрометцентрі» попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
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