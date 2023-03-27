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Ковбаса «ЗСУ»: виробники прокоментували назву, яка обурила мережу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ковбаса «ЗСУ»: виробники прокоментували назву, яка обурила мережу
Після негативної реакції суспільства виробники змінили скандальну назву
фото з відкритих джерел

За словами представників компанії, назва є абревіатурою, яка не пов'язана зі Збройними силами України 

У соціальних мережах з’явилася скандальна фотографія: ковбаса із маркуванням «ЗСУ. Застільна, Смачна, Українська». Маркування ковбаси викликало негативну реакцію в мережі, проте компанія заявила, що назва ковбаси не має нічого спільного із українською армією. Про це представники виробника повідомили в коментарі «Главкому».

Ковбаса «ЗСУ»: виробники прокоментували назву, яка обурила мережу фото 1

Як стверджує компанія «Брусилівські ковбаси», ідея змінити назву ковбаси з’явилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше ковбаса мала назву «Московська», проте згодом її перейменували на ковбасу «ЗСУ. Застільна. Смачна. Українська» – для того, щоб не пов'язувати назву із Росією.

«Але ця назва не має нічого спільного із Збройними силами України. Люди так її сприйняли, але назва означає зовсім інше. Ми не розуміємо, чому виникло таке непорозуміння», – стверджують в компанії.

Виробники повідомили, що назва ковбаси вже офіційно змінена – тепер вона називається «Київська». Проте в магазинах досі може ще є ковбаса із маркуванням «ЗСУ», бо партія зі старою назвою ще залишилася на складі.

У мережі бурхливо реагують на маркетинговий хід, коли виробники використовують у назвах товарів символи українського супротиву. Нещодавно соціальні мережі сколихнув гучний скандал, адже виробники запустили партію напою «Буча Комбуча».

Згадка потерпілого від російської агресії міста до рими викликала шквал емоцій у користувачів соцмереж. Тоді українці не зрозуміли, навіщо використовувати болючі події історії для маркетингу.

В Україні також є лінія продукції «Насіння перемоги», яке продається під ТМ «Насіння України» й включає також такі товари, як «Диня Чорнобаївка», «Кабачок Привид Києва», «Огірок Патрон», «Салат листовий Джонсонюк» тощо.

Нагадаємо, що у Верховній Раді хочуть заборонити використовувати символи українського національного супротиву в торгівельних марках. 

Теги: українці скандал соціальні мережі

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