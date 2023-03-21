Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв

Верховна Рада ухвалить законопроєкт, який забороняє використовувати символи українського національного супротиву в торгівельних марках

З початком повномасштабного вторгнення багато брендів почали використовувати у своїй рекламі патріотичні вислови та назви, які асоціюються з національним спротивом українців. Щоб припинити нешанобливе ставлення представників бізнесу до теми національної оборони, у Верховній Раді з'явився проєкт закону №9128.

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Згідно із законопроєктом №9128, бізнесу заборонятиметься використовувати будь-які назви, пов'язані зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони:

назви, що відтворюють повністю чи частково назви подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії;

назви, які відтворюють назви населених пунктів та місцевостей, що асоціюються з україньким спротивом, крім випадків використання таких назв до 24 лютого 2022 року;

назви, що містять згадування бойових дій та військових операцій, найменування виробників, назв типів і видів озброєння;

назви, що відтворюють назви родів військ, військових підрозділів Збройних Сил України;

назви, які відтворюють привітання, які визначені законодавством як офіційні для Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань.

Утім, ці обмеження не поширюються на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, присвяченої висвітленню подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування російської збройної агресії.

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