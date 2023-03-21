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Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв
Українці виступають проти використання патріотичної тематики в комерційних цілях
фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалить законопроєкт, який забороняє використовувати символи українського національного супротиву в торгівельних марках 

З початком повномасштабного вторгнення багато брендів почали використовувати у своїй рекламі патріотичні вислови та назви, які асоціюються з національним спротивом українців. Щоб припинити нешанобливе ставлення представників бізнесу до теми національної оборони, у Верховній Раді з'явився проєкт закону №9128.

Згідно із законопроєктом №9128, бізнесу заборонятиметься використовувати будь-які назви, пов'язані зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони:

  • назви, що відтворюють повністю чи частково назви подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії;
  • назви, які відтворюють назви населених пунктів та місцевостей, що асоціюються з україньким спротивом, крім випадків використання таких назв до 24 лютого 2022 року;
  • назви, що містять згадування бойових дій та військових операцій, найменування виробників, назв типів і видів озброєння;
  • назви, що відтворюють назви родів військ, військових підрозділів Збройних Сил України;
  • назви, які відтворюють привітання, які визначені законодавством як офіційні для Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань.

Утім, ці обмеження не поширюються на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, присвяченої висвітленню подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування російської збройної агресії.

Нещодавно в продажу з'явився напій «Героїчна Буча Комбуча». Згадка потерпілого від російської агресії міста до рими викликала шквал емоцій у користувачів соцмереж.

Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв фото 1

В Україні також є лінія продукції «Насіння перемоги», яке продається під ТМ «Насіння України» й включає також такі товари, як «Диня Чорнобаївка», «Кабачок Привид Києва», «Огірок Патрон», «Салат листовий Джонсонюк» тощо.

Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв фото 2

Нагадаємо, що нещодавно відвідувачка готелю в Одесі влаштувала скандал через мову. Жінка запевняла, що в Україні «рублі були завжди», а українська мова – немодна. 

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Теги: бізнес українці патріотизм скандал Верховна Рада

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