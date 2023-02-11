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У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
Назва напою римується з містом Буча, в якому російські окупанти закатували сотні людей
фото: з відкритих джерел

Українці не розуміють, навіщо використовувати болючі події історії для маркетингу

Виробник комбучі з Ірпеня випустив лімітовану партію продукту – «Героїчна Буча Комбуча», проте українці не оцінили такого маркетингового ходу. У соціальних мережах вибухнув скандал.

У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж фото 1
  • «Якщо говорити без ненормативної лексики, то це просто заразно»,
  • «А як тут без ненормативної?! Здуріти!»,
  • «Мене неприємно бентежить те, що використовують такий болючий неймінг для продажу»,
  • «Уже і ковбаса ЗСУ є»,
  • «Ще від пива «Герої не вмирають» не відійшли, а тут таке».
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж фото 2

Згадка потерпілого від російської агресії міста до рими викликала шквал емоцій у користувачів соцмереж. Обурення українців спровокувало й те, що в соцмережах постійно дивуються варварству росіян: як вони пхають літеру Z на кожну пляшку та як називають побутові товари гаслами типу «Своих не бросаем». Деякі українці відкрито пишуть: «Довбанулись остаточно. Ми ржемо з рашки, а самі умудрились пробити дно».

Проте деякі користувачі соцмереж все ж таки підтримали провокативну ідею виробника.

У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж фото 3

«Буде привід згадати і вшанувати пам’ять. Навіть на пляшці. Це може стати пам’яютю про це, в буденності», – пишуть користувачі.

Виробники поки не прокоментували цю ситуацію, проте розповіли, що саме робить їхній напій «героїчним».

У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж фото 4

Нагадаємо, що нещодавногучний скандал трапився на Євробаченні. Представляти Чехію на пісенному конкурсі їде росіянка.

Теги: скандал українці

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