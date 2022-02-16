Новий скандал на Євробаченні. Kalush прокоментував своє фото у Москві

У мережі також почали публікувати інші факти перебування учасника групи в Росії

Скандал навколо Нацвідбору-2022 розгорається з новою силою, і тепер неприємності у гурту Kalush Orchestra, який на нацвідборі на Євробачення-2022 зайняв друге місце. Стало відомо, що учасник колективу Тимофій Музичук 2015 року публікував фото на Червоній площі.

Першими про це повідомили у фан-акаунті Євробачення. На сторінці в Інстаграм опублікували фото, яке підписали: «Тимофей Музичук (соліст Kalush Orchestra) у 2015 році (рік публікації фотографії) відвідував Росію та зробив фотографію на Червоній площі, якою поділився на своїй особистій ВК-сторінці».

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На фотографії Тимофій у хутряній шапці позує на тлі Собору Василя Блаженного у Москві.

Менеджер гурту повідомив, що фотографію музикант зробив ще до 2014 року, коли Росія не вела війну проти України. «Фото зроблено до 2014 року. З початку російської агресії він не відвідував країну окупанта», – йдеться у повідомленні.

У мережі також почали публікувати й інші факти перебування Тимофія в Росії у 2016 році, проте менеджер їх заперечує та каже, що виступ проводився ще у 2013 році.

Сам Музичук каже, що у 2013 році був у РФ двічі. Перший раз із концертом Михайла Поплавського. Музикант був одним із людей, які створювали масовку та аплодували на концерті співаючого ректора. Вдруге Тимофій сам вийшов на сцену.

«У 2013 році я справді був у Росії на концерті у Михайла Поплавського. Просто плескав, не виступав. І того ж року виступав у Краснодарі», – розповів учасник Kalush Orchestra.

Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.

Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

Громадський активіст Сергій Стерненко вважає, що ця інформація не відповідає дійсності, а співачка насправді відвідувала окупований півострів за допомогою російських авіаліній, незаконно прилетівши до Криму з Москви.

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