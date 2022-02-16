«Скільки можна наступати на одні й ті ж граблі?»: Рудницька емоційно звернулася до Суспільного

До скандалу із підрахунком голосів додалася інформація про відвідування учасниками Росії

Анжеліка Рудницька емоційно прокоментувала інформацію про зв'язки учасників нацвідбору з країною-агресоркою. На своїй сторінці у Facebook співачка обурилася правилами відбору та відсутністю чіткої перевірки артистів.

Рудницька зауважила, що до історії із довідкою Аліни Паш додалося і фото одного із учасників гурту «Калуш» у Москві.

«Тимофій Музичук із «Калуш оркестра» теж викладав свої фото у 2015 році з Красної площі у москві (увага!) Вконтакте, який для нормальних українців не існує. Фото вже гуляють в соцмережах», – написала Рудницька.

«Скажіть, будь ласка, скільки можна наступати на одні й ті ж граблі? Як можна довести до абсурду нацвідбір, який стає щороку стартовим майданчиком для багатьох українських артистів? Чому на Суспільному, де на кожну пісню чи відео вимагають купу паперів у мене, не можуть розібратися з власними Правилами відбору?».

Рудницька поскаржилася, що будь-яка співпраця з каналом супроводжується багатьма вимогами та паперами, проте у відборі створили справжню плутанину.

«Щодо артистів і їх колаборантських «ігор» – варто теж вводити санкції. Бо поки вони «розважаються» із фоточками у столиці ворожої країни і танцями-піснями на окупованих територіях – українці віддають життя на війні. Може, вони про це не чули?», – емоційно резюмувала Рудницька.

Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.

Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

Громадський активіст Сергій Стерненко вважає, що ця інформація не відповідає дійсності, а співачка насправді відвідувала окупований півострів за допомогою російських авіаліній, незаконно прилетівши до Криму з Москви.

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