Скандал на «Євробаченні»: «Суспільне» звернеться до правоохоронців через підробку документів

Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення Аліною Паш правил відбору

Напередодні Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала довідку Аліні Паш

Суспільний мовник звернеться до правоохоронних органів щодо надання Аліною Паш підробних документів. Про це заявив голова правління компанії Микола Чернотицький.

Напередодні Державна прикордонна служба повідомила, що не видавала переможниці нацвідбору на «Євробачення-2022» довідку про законний перетин державного кордону України в 2015 році. Відтак, «Суспільне» звернулося до прикордонників із офіційним запитом. Там пообіцяли надати відповідь до 11:00 години 16 лютого.

«Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет «Євробачення», на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на «Євробаченні», – написав Микола Чернотицький.

Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.

Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

Громадський активіст Сергій Стерненко вважає, що ця інформація не відповідає дійсності, а співачка насправді відвідувала окупований півострів за допомогою російських авіаліній, незаконно прилетівши до Криму з Москви.

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