Відомий активіст заявив, що Аліна Паш підробила документи заради участі у Євробаченні

Співачка не приховує, що відвідувала Росію та окупований Крим, проте наразі достеменно невідомо, яким чином вона потрапила на окупований півострів

Співачка відвідувала окупований півострів у 2015 році

Переможниця національного відбору на міжнародний музичний конкурс Євробачення Alina Pash (Аліна Паш), ймовірно, підробила довідку про перетин адмінмежі із окупованим Росією Кримом у 2015 році. Насправді тоді вона відвідувала окупований півострів, прилетівши туди за допомогою російських авіаліній з території РФ. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив блогер та громадський активіст Сергій Стерненко.

За даними Стерненка, опублікований представниками співачки документ від Держачної прикордонної служби України, який засвідчує те, що вона, нібито, у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим через адмінкордон у Херсонській області, є підробкою.

«З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта», – наголосив активіст.

За даними Стерненка, Аліна Паш 11 серпня рейсом Київ-Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ тільки 14 серпня. 12 серпня співачка побувала в окупованому Криму.

«Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила у окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України», – зазначив Стерненко.

Варто зазначити, що згідно з поточними правилами участі у національному відборі на Євробачення, відвідання окупованих територій України виключає можливість претендувати на представлення України на цьому міжнародному пісенному конкурсі.

Активіст публічно закликав Державну прикордонну службу України відреагувати на публікацію представниками Аліни Паш.

Нагадаємо, у суботу, 12 лютого, у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» перемогла співачка Alina Pash (Аліна Паш) з піснею «Тіні забутих предків». Аліна Паш отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Друге і третє місця посіли Kalush Orchestra і Wellboy.

Фінал національного відбору на Євробачення–2022 відзначився гучним скандалом. Після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra висловив сумніви стосовно прозорості організованого голосування.

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