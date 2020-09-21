Росія розпочала військові навчання «Кавказ-2020»



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У Міноборони РФ інформують, що для відпрацювання спільних дій запрошені військовослужбовці Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми та Пакистану

Навчання триватимуть до 26 вересня

У Росії 21 вересня стартували стратегічні військові навчання «Кавказ-2020», у яких беруть участь близько 80 тис. осіб. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Росії.

Зазначається, що навчання будуть проходити до 26 вересня.

«Основні дії відбуватимуться на кількох майданчиках. Крім того, в акваторіях Чорного і Каспійського морів будуть розіграні епізоди дій угруповань Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, до них також приєднаються військові кораблі Ірану», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ інформують, що для відпрацювання спільних дій запрошені військовослужбовці Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми та Пакистану загальним числом до 1 тис. осіб. Гості з Азербайджану, Індонезії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Шрі-Ланки візьмуть участь як спостерігачі.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що Індія відмовилася брати участь у російських військових навчаннях.

Раніше представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що такі масштабні військові навчання Росії - це загроза, яка чітко прописана в Військовій доктрині України.

Як повідомлялося 19 вересня, на Миколаївщині почався перший етап навчань «Спільні зусилля» в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля – 2020».