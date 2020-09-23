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    «Північний потік-2». У росіян нова халепа

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    <p><span>Суднам, які прокладають &laquo;Північний потік-2&raquo;, відмовили в страховці<o:p></o:p></span></p> - «Північний потік-2». У росіян нова халепа

    Суднам, які прокладають «Північний потік-2», відмовили в страховці

    Страхові компанії не хочуть мати справу з російським газопроводом

    Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IG P&I) відмовилася надавати страхове покриття суднам, які можуть брати участь в будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

    Про це йдеться в спільній заяві організації, пише «РИА Новости».

    Група вказала, що згода страхувати судна поставить клуб під загрозу через порушення законів «Про протидію ворогам США за допомогою санкцій» і «Про захист європейської енергетичної безпеки».

    У зв'язку з цим учасникам клубу «рекомендується оцінювати і мінімізувати ризики укладення контрактів з «Північним потоком-2» і «Турецьким потоком».

    Як відомо, газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини повинні були завершити наприкінці 2019 року, однак через санкції США термін пересунули як мінімум на рік. Влітку 2020 року США вирішили посилити тиск на проєкт і поширити санкції на компанії, які страхують трубоукладачів.

    Цього тижня глава Держдепу заявив, що США працюють над створенням коаліції проти «Північного потоку-2».

    Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

    До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

    Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2». 

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