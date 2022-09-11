Офіс президента попередив про можливі перебої зі світлом по всій Україні

Кирило Тиошенко попередив про можливі перебої зі світлом по всій Україні

Росіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла, зазначили в Офісі президента

Внаслідок ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України низка областей залишилася без електроенергії. Перебої зі світлом можуть бути по всій країні. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко розповів, що російські окупанти поцілили двома крилатими ракетами по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Пожежники наразі знаходяться на місці подій.

Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з'явилася електроенергія в лікарнях та інших життєвоважливих об'єктах.

Тимошенко написав, що громади, що залишилися без світла, будуть заживлені найближчим часом.

Наразі без світла такі області - Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька.

«Перебої зі світлом можуть бути по всій країні. Росіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла. Скоординовано працюємо над оперативним відновленням!» – додав він.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.