Офіцер відмовився воювати за Україну через членство у «Свідках Єгови». Що вирішив суд

Суд зауважив, що поведінка обвинуваченого створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безкарності

На Сумщині до трьох років позбавлення волі засуджено Андрія Х. за ухилення від мобілізації. Як сказано у матеріалі «Главкома» «Дуже набожні ухилянти. На чий бік стають суди?», у березні цього року у власній квартирі офіцерові запасу, який перебуває на військовому обліку, ТЦК намагався вручити повістку, але той відмовився від її отримання.

У суді чоловік не визнав своєї провини. Він пояснив, що є членом «Релігійного центру Свідків Єгови в Україні» та має військову підготовку, яку здобув на військовій кафедрі в університеті. Хоч він і є членом «Свідків Єгови» з 2002 року, Андрій Х. до цього часу жодного разу не заявив про свої релігійні переконання і не просив замінити йому військову службу на альтернативну, або ж виключити його з військового обліку.

Але коли Андрій Х. отримав «бойову» повістку, то відмовився її прийняти через релігійні переконання. Чоловік заявив, що готовий проходити альтернативну службу, але такої можливості йому не запропонували.

Суд зауважив: хоч обвинувачений і не скоїв тяжкого злочину, але «його поведінка створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безкарності під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації, що суттєво підвищує ступінь суспільної небезпечності як вчиненого діяння, так і особи винуватого».

Раніше Дарницький районний суд Києва визнав винним в ухиленні від мобілізації члена буддійської релігійній організації «Дзогчен Громада» і призначив чотири роки позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.