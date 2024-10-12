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В Україні покарано члена буддійської релігійної організації, який відмовився воювати

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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В Україні покарано члена буддійської релігійної організації, який відмовився воювати
До набрання чинності вироку Феміда застосувала до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
фото: depositphotos.com

Феміда присоромила обвинуваченого: релігійні переконання не дозволяють брати зброю зате дозволяють вчиняти злочини, пов’язані з обігом наркотиків

Дарницький районний суд Києва визнав винним в ухиленні від мобілізації члена буддійської релігійній організації «Дзогчен Громада» і призначив чотири роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У жовтні 2023 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і був визнаний придатним до служби в армії. При цьому чоловік відмовився від «бойової» повістки, яка передбачала відправку до війська.

У суді він вини не визнав. Розповів, що з 2015 року періодично проживав і працював у Європі. У грудні 2021 року повернувся до України, щоб відпочити, але застав повномасштабне вторгнення. В Україні працював кур`єром з доставки продуктів харчування.

У 2023 році обвинувачений мав повернутися до Європи у зв’язку із членством у буддійській релігійній організації «Дзогчен Громада», а також за межами країни планував побачити свою матір. Чоловік спробував виїхати, але прикордонники його завернули, бо він не надав документів, які дозволяють перетинати держкордон під час воєнного стану.

Щоб отримати дозвіл на виїзд, звернувся до ТЦК. Там йому пояснили: з військового обліку осіб не знімають і за кордон не випускають. Після цього чоловіка було відправлено для проходження військово-лікарської комісії. Отримавши позитивний висновок ВЛК щодо придатності, обвинувачений хотів уточнити у працівників ТЦК можливість проходження альтернативної служби, враховуючи релігійні переконання. Проте, за його словами, відчув з боку співробітників ТЦК грубе ставлення. Відтак, відмовився отримувати повістку та не прибув для відправки до військової частини.

Суд допитав старшого офіцера відділення з мобілізації, який підтвердив факт ухилення обвинуваченого від призову на військову службу. Військовий вважав, що релігійні погляди та переконання чоловіка не перешкоджають мобілізації. У такому випадку обвинувачений може нести службу без тримання зброї, наприклад, на посадах інженера, медбрата тощо.

Крім того, у суді було зачитано довідку буддійської релігійної організації «Київська Дзогчен Громада», в якій зазначено: з 2011 року обвинувачений належить до буддистів, які практикують дзогчен – давній тибетський метод розпізнавання природи розуму. Громаду збудовано за принципом самоврядування та відсутності ієрархії. Віровчення релігійної громади не заохочує взаємодію зі зброєю та військовою справою.

У підсумку Феміда дійшла висновків: приналежність до релігійної організації не звільняє обвинуваченого від призову на військову службу під час мобілізації. Свої аргументи київський суд підсилив позицією Верховного суду від 13 червня 2024 року. Зокрема, у зазначеному рішенні зазначено, що жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов`язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни.

Верховний суд також зауважив, що призов на військову службу з мобілізації не означає автоматично, що особи з релігійними переконаннями зобов’язані брати до рук зброю. Вони можуть бути задіяні у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів.

Окремо київський суд присоромив обвинуваченого-члена буддійської релігійної організації, згадавши йому старий грішок.

«Якщо вести мову про глибину совісті та відповідних релігійних переконань обвинуваченого, то слід зазначити, що зазначені релігійні переконання не дозволяють останньому виконати свій конституційний обов"язок із захисту Вітчизни, в тому числі без тримання в руках зброї. Водночас дозволяють та роблять можливим вчиняти правопорушення пов’язані із незаконним обігом наркотичних засобів, що мало місце 21 грудня 2020 року», – сказано у вироку.

До набрання чинності вироку Феміда застосувала до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: росія окупанти війна релігія військові мобілізація #stoprussia ухилянти

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