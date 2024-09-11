Відмовився воювати, бо бідний і не має сімʼї. Суд ухвалив вирок

Мешканець Вінниччини проігнорував дві «бойові» повістки

Барський районний суд Вінницької області визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у квітні обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Представники ТЦК двічі виписували військовозобов’язаному «бойові» повістки, що передбачали відправку до війська. Однак він проігнорував виклики. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений частково визнав вину. Повідомив, що військово-лікарську комісію прийшов після того, як до нього додому кілька разів навідалися працівники ТЦК. Рішення ВЛК не оскаржував, але скаржився на перелом ноги, який мав у минулому.

Окремо у суді обвинувачений заявив: заздалегідь попередив працівників ТЦК: не прибуде на пункт збору мобілізованих, оскільки не бажає виконувати військовий обов’язок. За його словами, він бідний, не має ні дружини, ні дітей, тому йому нема за що воювати.

витяг із судового реєстру

Феміда, вивчивши докази і допитавши свідків, визнала винним обвинуваченого.

«…особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, особи обвинуваченого, суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.