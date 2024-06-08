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Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту: фабула справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту: фабула справи
Санкція статті 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років
фото: depositphotos.com

Чоловік категорично не хотів воювати, прикрився родичами, які живуть на тимчасово окупованій Донецькій області

Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, на початку червня 2023 року обвинуваченого було визнано придатним до військової служби. У середині вересня того ж року ТЦК вручило чоловіку «бойову» повістку на відправку до війська. Проте він, не маючи права на відстрочку, проігнорував виклик.

У суді вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки для проходження військової, оскільки мав їхати до батьків, вони похилого віку і потребують стороннього догляду. Зазначив, що розуміє свій громадянський обов’язок, але служити не може та не буде.

Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ.

У результаті суд дійшов висновків: факт проживання батька та бабусі обвинуваченого у Донецькій області, а його дружини – на тимчасово окупованій території, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка від ухилення від мобілізації.

Крім цього, Феміда не взяла до уваги щире каяття військовозобов’язаного. На думку суду, чоловік нічого не зробив для того, щоб виправити ситуацію; весь час перебував у столиці і без поважних причин не з’явився на виклик до ТЦК.

Іще суд відкинув заклики прокурора щодо призначення обвинуваченому умовного терміну покарання, яке не пов’язано із позбавленням волі. Феміда вказала на відсутність підстав з огляду на суспільну небезпечність вчиненого ним кримінального правопорушення.

Суд розпорядився взяти під варту обвинуваченого одразу після ухвалення вироку. Він перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі до набрання вироку законної сили.

Нагадаємо, що санкція статті 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період») передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: війна #stoprussia путін Донбас мобілізація вирок ухилянти

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