То хто ж зриває мобілізацію? Сім полковників ТЦК одягнули мундир підозрюваних

Виконання мобілізаційного замовлення на Черкащині ледь дотягувало до 40-50% від плану

Комфортна студія одного з черкаських телеканалів. Навпроти журналістки сидить поважний у пікселі «тризірковий» військовослужбовець. На запитання, на якому місці Черкащина за кількістю мобілізованих серед інших областей, офіцер із легкою посмішкою на вустах відрізав: «У нас все добре».

Не надто говірким військовим виявився начальник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковник Олександр Устименко.

Його заява прозвучала у середині лютого 2024-го, а через п’ять місяців після цього він отримав підозру за статтями «Недбале ставлення до військової служби» і «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень».

За даними досудового розслідування, яке веде ДБР, у Черкаській області провалилася мобілізаційна кампанія. Починаючи з серпня 2023 року, тамтешні ТЦК та СП ледь нашкрябували до 40-50% від плану. Вказаний некомплект негативно позначився на формуванні окремих військових частин ЗСУ, що «викликало недовіру цивільного населення до ТЦК СП, дискредитувало мобілізаційний процес у цілому, а також сприяло утворенню негативного іміджу військової служби та підриву її авторитету як серед військовослужбовців, так і в суспільстві в цілому», вважає слідство.

Некомплект військових на Черкащині негативно позначився на формуванні окремих частин ЗСУ, дискредитував мобілізаційний процес», сказано у матеріалах справи витяг із судового реєстру

«Цінний робітник, не трогайте його»

Як з’ясував «Главком», наразі Державне бюро розслідувань повідомило про підозри сімом полковникам, відповідальним за набір призовників до армії. Найвищим за посадою є начальник управління персоналу штабу оперативного командування «Північ» Сухопутний військ ЗСУ. За версією правоохоронців, цей посадовець «відмазав» від мобілізації військовозобов’язаного, який перебував у розшуку. У жовтні минулого року підозрюваний полковник надіслав фотографії військового квитка своєму підлеглому і поставив завдання: «Драбівський відділ. Цінний робітник на виробництві. Не трогайте його». Наказ вищого керівника було виконано: «цінний» військовозобов’язаний отримав відстрочку від мобілізації до травня 2024 року.

Схоже ручне управління, яке негативно вплинуло на показники мобілізації, правоохоронці приписують і начальнику Черкаського обласного ТЦК та СП полковнику Олександру Устименку. Як зафіксовано у матеріалах справи, у листопаді Устименко у власному кабінеті зустрівся з начальником безпеки АТ «Черкасигаз». Чоловік прийшов до військового, щоб замовити слівце за працівників, котрі претендували на «бронь».

Полковник Олександр Устименко керує Черкаським обласним ТЦК та СП з початку жовтня 2023 року фото: Черкаський ТЦК та СП/Facebook

«…и те люди специалисты, которых мы забираем на филию, я прошу их забронировать, чтоб их не трогали пока мы их бронировать будем… Ну минимум месяц», – випрошував індульгенцію у начальника Черкаського ТЦК та СП представник «Черкасигаз».

«Даю три недели. Хватит?» – перепитав полковник Устименко. На що отримав схвальне підтвердження з боку «гінця»-газовиків.

Крім цього, за даними досудового розслідування, наприкінці грудня 2023 року на полковника Устименка вийшов один із депутатів Черкаської обласної ради. Під час телефонної бесіди він просив забронювати свого головного інженера, пояснюючи, що «ідуть якісь розборки і його хочуть забрати в армію». Через кілька хвилин начальник обласного ТЦК та СП знову набрав обранця і повідомив позитивну звістку: «… всьо, питання вирішене, хай працює».

«Я вам щас відпишуся, все буде добре»

Також ДБР закидає Устименку надання незаконної відстрочки від мобілізації військовозобов’язаному, якого викликало ТЦК та СП. Зокрема, з цього приводу військовий віддав усний наказ своєму заступнику-начальнику сектору мобілізаційно-оборонної роботи полковнику Роману Скрипнику, а також перекинув фотографію повістки іншому підлеглому, наголосивши: «Не чіпайте його зовсім. Зрозуміло».

До речі, правоохоронці мають питання й до самого полковника Скрипника. Йому також, як і шефу Устименку, оголошено про підозру за фактами недбалого ставлення до військової служби і перевищення владних повноважень. У руки слідчих потрапила переписка Скрипника і керівника апарату Черкаської ОДА Олени Бортник. Остання звернулася за порадою до полковника, як діяти стосовно військовозобов’язаних, яким прийшли повістки на відправку.

За версією слідства, полковник Роман Скрипник вирішив делікатне прохання керівниці апарату Черкаської ОДА Олени Бортник щодо мобілізації скріншот із відео 18000.com.ua

«Їм прибути ж все рівно потрібно? Зорієнтуйте, будь-ласка, що їм робити, бо одного ж сьогодні вже на 09:00 чекали і чекають. Він там зараз на місці», – написала розгублена чиновниця.

«Я вам щас відпишуся, все буде добре», – відповів Скрипник, паралельно віддавши накази іншим військовим на ухилення від мобілізації військовозобов’язаного, за якого просили пані Бортник.

Ще один підлеглий начальника Черкаського обласного ТЦК та СП, начальник сектору комплектування полковник Віталій Луговский потрапив у поле зору слідства. Столичний суд застосував до нього нічний домашній арешт. Між іншим, практично всі підозрювані полковники перебувають під нічним домашнім арештом і наразі оскаржують ці рішення у Київському апеляційному суді.

Віталій Тараненко, «Главком»