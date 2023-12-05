Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду

На момент вручення повторних повісток обвинувачений мав хворобливий стан і заявив, що не готовий морально воювати

Військовозобов’язаний удруге ухилився від мобілізації і потрапив за ґрати

На Хмельниччині військовозобов’язаний, який повторно ухилився від призову за мобілізацією, отримав чотири роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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У суді сторона захисту наполягала: чоловік уже має судимість за ухилення від мобілізації. У середині лютого місцевий суд призначив йому три роки тюрми, які замінив на рік і шість місяців іспитового терміну. А тому, за логікою адвокатів, обвинувачений підлягає звільненню від військової служби, оскільки вирок щодо нього набув законної сили, він засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі. Свої аргументи захисники будували на статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», де прописані умови для звільнення з військової служби.

Натомість суд вважає безпідставними доводи захисників, оскільки вказана норма Закону поширюється на військовослужбовців. Що стосується обвинуваченого, то він не прибув на військову службу, а тому є військовозобов'язаним.

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Також обвинувачений не підлягає виключенню з військового обліку, оскільки засуджений судом за кримінальне правопорушення, яке, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу, не є тяжким або особливо тяжким злочином. Згідно зі статтею 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», територіальні центри комплектування та соціальної підтримки знімають з військового обліку громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

витяг із судового реєстру

Крім цього, допитаний у суді представник військкомату наголосив: попри те, що обвинувачений має судимість за нетяжкий злочин, він все одно підлягає мобілізації. Більше того свідок зазначив, що у них є чоловік, засуджений за ухилення від мобілізації, який наразі несе військову службу.

Окремо у суді було доведено, що обвинувачений, бувши засудженим, двічі відмовився від отримання повісток для відбуття на навчальні збори та проходження військової служби. Причина – на момент вручення повісток обвинувачений мав хворобливий стан і не готовий морально воювати.

У підсумку суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення, оскільки він «вчинив аналогічний злочин протягом випробувального терміну, а тому його виправлення та перевиховання неможливе без ізоляції від суспільства».

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Нагадаємо, в Україні триває 650-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.