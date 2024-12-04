Дуже набожні ухилянти. На чий бік стають суди?

В Україні військовозобов’язані віряни отримують тюремні терміни за ухилення від мобілізації

Військовозобов’язані часто у суді пояснюють відмову від мобілізації релігійними поглядами. Деякі конфесії, наприклад, Свідки Єгови та окремі протестантські церкви, дійсно мають віровчення, що забороняє використовувати зброю та вбивати людей. Утім, за статтею 35 Конституції України, «ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань».

Стаття 35 Конституції України Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою. може бути лише фізична особа.

«Главком» розказує про випадки, коли так звані релігійні ухилянти намагалися уникнути військової служби під час загальної мобілізації і переконували суд у свої правоті. Отже, на чий бік стала Феміда?

Пройшов ВЛК та пішов додому

У липні 2023 року 32-річний Володимир Ч. отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), отримавши результат – придатний до військової служби. З мобілізаційним розпорядженням Володимир мав з’явитися наступного дня для подальшого проходження військової служби, але до ТЦК не прийшов, на дзвінки не відповідав. Через три дні Володимира оголосили у розшук і успішно знайшли.

Вже у суді обвинувачений розповідав: отримавши бойову повістку, повернувся додому. Порадившись із батьками, вирішив продовжувати жити своє життя. Наступного дня чоловік пішов на роботу, будучи впевненим у тому, що має відстрочку, позаяк його батьки – пенсіонери, хоча й офіційного опікунства над ними не мав. Та й самі батьки не мають жодної групи інвалідності. Обвинувачений зазначав, що ухилився від призову ще й через те, що не бажає служити зі зброєю у руках, однак не проти проходити альтернативну військову службу.

Батьки обвинуваченого у суді розповіли: їхня родина – баптисти, і син теж. Всі разом вони є прихожанами Церкви євангельських християн-баптистів у селі Ганусівка Івано-Франківської області. Як доказ, вони надали довідку від Церкви ЄХБ, згідно з якою Володимир Ч. – у списку осіб, що готові їхати в прифронтову зону споруджувати фортифікаційні споруди.

Суд не взяв до уваги релігійні мотиви обвинуваченого, а з приводу довідки від церкви сказав: формування релігійними організаціями таких списків не дорівнює виконанню військової служби за призовом під час мобілізації.

Тисменицький райсуд Івано-Франківської області визнав винним Володимира Ч за статею 336 Кримінального кодексу і позбавив його волі на один рік. Апеляційна скарга, яку подав обвинувачений, залишила вирок у силі.

Буддист хотів виїхати з України під час війни

Дарницький районний суд Києва виніс вирок Олексію К., уродженцю Алчевська Луганської області. Чоловік, отримавши повістку у столиці, пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Проте Олексій відмовився від отримання бойової повістки.

У суді обвинувачений не визнавав своєї провини. Розповів, що у 2021 році повернувся до України, де і застав повномасштабне вторгнення. До 2023 року працював кур'єром у службі доставки. 9 травня минулого року намагався виїхати з України у зв'язку із членством у буддійській релігійній організації «Дзогчен Громада» та для того, щоб побачити маму. Жодної підстави для виїзду Олексій не мав, про що йому повідомила працівниця міжнародного пункту пропуску «Шегині».

Судячи з матеріалів справи, обвинувачений належить до буддистів, що практикують дзогчен – давній тибетський метод розпізнавання природи розуму. Громаду розбудовано за принципом самоврядування та відсутності ієрархії. Віровчення не заохочує взаємодію зі зброєю та військовою справою загалом.

Належність до буддійської громади не переконала суд. Вирок – чотири роки позбавлення волі.

Військовий у запасі не уникнув покарання

Уродженець Черкаської області Валерій Ф. ледве не уникнув відповідальності за ухилення від призову на військову службу. Згідно з вироком Катеринопільського райсуду, обвинувачений, перебуваючи у запасі ЗСУ, отримав повістку для відправки до військової частини. Але за викликом не з’явився.

У суді він щиро розкаявся та повідомив, що не може застосовувати зброю з релігійних переконань. Суд визнав за обставину, що пом’якшує покарання обвинуваченого – щире каяття. Тому замість трьох років позбавлення волі, встановив іспитовий строк – один рік.

Разом з тим, прокуратура не погодилася на цей вирок та подала апеляцію. Начальник Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури вважав, що «щире каяття» звинуваченого є безпідставним, і що таке рішення суду може негативно вплинути на інших військовозобов’язаних.

Під час апеляційного засідання Валерій Ф. знову заявив про свої релігійні переконання, які не дозволяють йому вбивати людей, проливати людську кров, тримати в руках зброю і навіть одягати військовий однострій або носити снаряди. Хоча сам він і не належить до жодної релігійної організації, такі погляди, з його слів, сформував за останні кілька років.

Тож апеляційний суд не побачив у Валерії Ф. глибоковіруючої людини, а тому ухвалив вирок – три роки тюрми.

Псевдочлен релігійної організації

На Львівщині засуджено чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації після отримання повістки. У вироку Червоноградського міського суду сказано, що обвинувачений Сергій С., отримавши повістку, заявив про своє членство в релігійній громаді «Агапа» та відмовився від військової служби.

Під час судового засідання обвинувачений частково визнав свою провину. Він звинуватив співробітників територіального центру комплектування в «неправомірних діях» і заявив, що військово-лікарська комісія не врахувала його проблем зі здоров’ям. Також чоловік наголошував, що є віруючою людиною, а його релігія забороняє брати до рук зброю.

Суд з'ясував, що Сергій С. збрехав про свою приналежність до релігійної громади «Агапа». На запит суду релігійна організація Церкви християн віри євангельської у Львові відповіла, що чоловік не є їхнім членом і не проходив у них обряд водного хрещення. Ця інформація стала одним із ключових доказів у справі, що підтвердила: підсудний намагався використати релігійні переконання для уникнення мобілізації. Псевдовірянину суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Захисник Сергія С. подав касаційну скаргу до Верховного Суду, але той відмовив відкрити провадження.

Студент біблійного коледжу

У листопаді минулого року Денис К. пройшов військово-лікарську комісію, отримавши результат – придатний до служби. Однак 31-річний чоловік проігнорував відправку до військової частини, а після виклику на збірний пункт письмово відмовився від призову.

На суді обвинувачений заперечив свою провину, але підтвердив, що у 2018-2019 роках проходив строкову службу та має військово-облікову спеціальність. У 2023 році в учбовому підрозділі він відмовився приймати присягу, пояснивши, що є віруючим, а на доказ цьому надав довідку від Харківського обласного об’єднання церков євангельських християн баптистів.

Після цього чоловіка повернули до Харкова, де йому запропонували альтернативну службу кухарем. Цей варіант також не влаштував Дениса К. Він пояснив, що навіть цей випадок може передбачати використання ним зброї всупереч релігійним переконанням.

Додатково обвинувачений надав суду довідку про те, що з вересня 2024 року він є студентом першого курсу Харківського регіонального біблійного коледжу за спеціальністю «церковне служіння».

Суд не взяв до уваги доводи обвинуваченого щодо його релігійних поглядів. Також у тексті судової справи не було оцінки отримуваної Денисом К. освіти. Таким чином, Київський райсуд Харкова засудив 31-річного Дениса К. до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Офіцер запасу ППО-євангеліст

До трьох років позбавлення волі засуджено Андрія Х. У березні цього року у власній квартирі чоловікові, офіцерові запасу ППО, який перебуває на військовому обліку, намагалися вручити повістку, але той відмовився від її отримання.

У суді чоловік не визнав своєї провини. Він пояснив, що є членом «Релігійного центру Свідків Єгови в Україні» та має військову підготовку, яку здобув на військовій кафедрі в університеті. Хоч він і є членом «Свідків Єгови» з 2002 року, Андрій Х. до цього часу жодного разу не заявив про свої релігійні переконання і не просив замінити йому військову службу на альтернативну, або ж виключити його з військового обліку.

Але коли Андрій Х. отримав «бойову» повістку, то відмовився її прийняти через релігійні переконання. Чоловік заявив, що готовий проходити альтернативну службу, але такої можливості йому не запропонували.

Суд зауважив: хоч обвинувачений і не скоїв тяжкого злочину, але «його поведінка створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безкарності під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації, що суттєво підвищує ступінь суспільної небезпечності як вчиненого діяння, так і особи винуватого».

Маргарита Огнева, «Главком»