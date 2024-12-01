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На Полтавщині чоловік проігнорував повістку, бо боявся стати «тягарем для ЗСУ»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Полтавщині чоловік проігнорував повістку, бо боявся стати «тягарем для ЗСУ»
Зіньківський районний суд дав ухилянту умовний термін
фото з відкритих джерел

На суді чоловік провину визнав

 

У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через свій вік. Про це йдеться у вироку Зіньківського районного суду Полтавської області, пише ТСН.

За даними суду, у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Полтавщини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що йому вже 50 років, він повністю не бачить на одне око, в армії ніколи не служив та вже виховує онуків. Житель Полтавщини додав, що через свій стан буде лише тягарем для ЗСУ. Суд проаналізував матеріали суду та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до двох років іспитового терміну.

Раніше Гощанський районний суд Рівненської області визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив чотири роки і чотири місяці позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: ухилянти майно чоловік держава засуджені

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