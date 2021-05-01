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    Святе Світло – коли благодатний вогонь з’явиться у храмах ПЦУ

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    Привезення до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Святого Світла очікується приблизно о 10 годині ранку 2 травня - Святе Світло – коли благодатний вогонь з’явиться у храмах ПЦУ
    Привезення до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Святого Світла очікується приблизно о 10 годині ранку 2 травня
    Фото: з відкритих джерел

    До Михайлівського Золотоверхого собору Києва вогонь прибуде 2 травня вранці

    Благодатний вогонь прибуде з Єрусалима до Михайлівського Золотоверхого собору Києва орієнтовно о 10-й ранку у Великодню неділю, 2 травня, повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій (Зоря).

    «Привезення до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Святого Світла очікується приблизно о 10 годині ранку 2 травня, завдяки звичайному авіарейсу», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Архієпископ Євстратій нагадав, що звичай привозити благодатний вогонь у ніч Великодня – новий, виник лише завдяки авіаперельотам. «Немає жодної справді вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, щоби на кілька годин раніше привезти Святе Світло», – впевнений владика.

    Тим часом, у церкві московського патріархату роблять важливий наголос на швидкій доставці вогню в Україну. Для цього його доправлять чартерним рейсом. О 23 годині 1 травня вогонь вже буде в Успенському храмі Києво-Печерської лаври.

    Як повідомлялося, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія запалювання благодатного вогню.

    Влада Ізраїлю дозволила прибути по благодатний вогонь літакам з 11 країн, зокрема з України.

    Раніше «Главком» транслював церемонію сходження Благодатного вогню в Єрусалимі.

    За традицією, християни східного обряду чекають на сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у Велику суботу, коли віряни згадують перебування Христа у труні. Цьогоріч цей день припадає на 1 травня.

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    Теги: Вифлеємський вогонь Єрусалим влада
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