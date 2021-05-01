В окупованому Севастополі військові кораблі розпилюють прямісінько на пляжах

Місцеві жителі виступають проти робіт з утилізації кораблів у бухті, бо бояться погіршення екологічної обстановки

Незважаючи на розголос у ЗМІ і реакцію Севприроднагляду, роботи не зупинили

В окупованому Росією Севастополі, в Козачій бухті, прямо на пляжі проводять роботи з утилізації списаних кораблів Чорноморського флоту. Про це повідомив місцевий телеканал НТС.

На роботи із розпилювання судна на пляжі вже звернув увагу так званий департамент природних ресурсів і екології міста Севастополя.

«Інспектори Севприроднагляду провели обстеження території. Встановлено, що ділянка не належить до природної території, яка перебуває під особливою охорною, – заказника «Бухта Козача «. Однак зафіксовані порушення в акваторії Чорного моря», – сказано в повідомленні.

Однак, як зазначає НТС, незважаючи на розголос у ЗМІ і реакцію Севприроднагляду, роботи із розпилювання кораблів на пляжі не зупинили. Більш того, якщо раніше біля причалу був тільки один корабель для розпилу – МРК «Міраж», то тепер до нього додався малий протичовновий корабель «Володимирець».

На місці розпилу кораблів, крім розкиданого сміття упереміш із металобрухтом, журналісти помітили екскаватор. На думку місцевих жителів, працівники підприємства спеціально поглибили дно бухти, а здобутим піском і ґрунтом стали підсипати дорогу, щоб потім сушею вивозити розпиляний металобрухт для продажу.

Місцеві жителі виступають проти робіт з утилізації кораблів у бухті, бо бояться погіршення екологічної обстановки.

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