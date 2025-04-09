Поліг під час боїв у Бахмутському районі. Згадаймо 22-річного Вадима Бичкова

Позитивного та щирого хлопця поважали у рідному селі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Бичкова.

21 березня 2025 року поблизу населеного пункту Озарянівка Бахмутського району Донецької області Вадим Бичков. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інформаційний Чугуїв.

Вадим народився 13 серпня 2002 року у багатодітній сім'ї, все своє коротке життя прожив в селі Зарожне у Чугуївському районі Харківської області.

На військову службу був призваний 8 квітня 2021 року Чугуївським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Харківської області, служив у військовій частині А0666.

Життя захисника обірвалося 21 березня 2025 року поблизу населеного пункту Озарянівка Бахмутського району Донецької області. Вадим Бичков загинув, мужньо боронячи Україну.

Вадим Бичков загинув поблизу населеного пункту Озарянівка Бахмутського району Донецької області фото: Інформаційний Чугуїв

«Для близьких, рідних, односельців загибель Вадима стала великим ударом. Позитивного та щирого хлопця поважали в селі», – пише Інформаційний Чугуїв.

04 квітня 2025 року, мешканці села Зарожне попрощалися і віддали останню шану своєму захисникові – солдату Бичкову Вадиму Андрійовичу.

У Вадима Бичкова залишилася мама, три сестри та два брати.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.