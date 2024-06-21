Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся на Донеччині

Російські загарбники окупували село Шуми у Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Шуми та просунувся у Соколі та Північному», – зазначили аналітики.

DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку фото 1
мапа: deepstate

Минулого тижня армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині. 

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. За оцінкою аналітиків, якщо російські війська зможуть належним чином використати це просування, вони можуть атакувати Часів Яр з півночі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу  дві людини загинули та три отримали поранення.

Раніше, 20 червня, в Донецькій області під російський обстріл потрапила група енергетиків.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2024 року
Теги: Донбас ворог Донеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попрощалися з полеглим захисником України 10 травня 2024 року на центральній площі міста Балта на Одещині
Завжди був опорою для побратимів. Згадаймо Сергія Казнадія
20 червня, 09:00
Для організації замаху, за версією російського слідства, Погорєлов і Тимошенко залучили Чурилова, який збирав дані про пересування Павлова
Від 12 років до довічного: Росія засудила громадян України у справі про вбивство Мотороли
19 червня, 17:49
Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Путін вперше назвав державу, яка є союзником Росії у війні проти України
18 червня, 09:53
Державний департамент США дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю
Дозвіл «Азову» використовувати американську зброю, вибори до Європарламенту: головне за ніч
11 червня, 06:20
На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року
2 червня, 00:00
На думку Фортуни, в Росії буде громадянська війна
Очільник штабу РДК спрогнозував майбутнє Росії
1 червня, 15:59
Екстрені служби працюють на місцях нічної атаки РФ, 1 червня 2024 р.
Масований нічний удар по Україні: Зеленський показав відео наслідків
1 червня, 10:33
Ірина Цибух від 2015 року їздила на Донбас як військова парамедикиня
На війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух
30 травня, 12:23
Товариші по військовій службі згадують Максима, як сміливого, вольового, відповідального побратима
Потрапив під атаку ворожого безпілотника. Згадаймо 24-річного Максима Царука
30 травня, 09:00

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку
DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку
«Сина хрестив, але стосунки не підтримую». Єрмак прокоментував скандал із Тищенком
«Сина хрестив, але стосунки не підтримую». Єрмак прокоментував скандал із Тищенком
Ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення «Укрпошти»
Ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення «Укрпошти»
ЗСУ показали, як збивали вертольоти РФ під Києвом у перший день війни
ЗСУ показали, як збивали вертольоти РФ під Києвом у перший день війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
26K
Павло Зібров: Чому президент, Верховна Рада не можуть позбавити звань тих, хто підтримує Путіна?
24K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
11K
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
11K
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію
8614
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі

Новини

Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
19 червня, 23:20

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua