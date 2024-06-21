DeepState: РФ окупувала село на Бахмутському напрямку

Ворог просунувся на Донеччині

Російські загарбники окупували село Шуми у Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Шуми та просунувся у Соколі та Північному», – зазначили аналітики.

мапа: deepstate

Минулого тижня армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. За оцінкою аналітиків, якщо російські війська зможуть належним чином використати це просування, вони можуть атакувати Часів Яр з півночі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу дві людини загинули та три отримали поранення.

Раніше, 20 червня, в Донецькій області під російський обстріл потрапила група енергетиків.