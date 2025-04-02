Ексгравець НБА розповів про перебування у Бахмуті під час війни

Гортат: Є багато хлопців, яких я підтримую, це справжні воїни

Колишній гравець клубів НБА «Орландо», «Фінікс», «Вашингтон» та «Кліпперс» поляк Марчин Гортат розповів, що під час війни був у Бахмуті, щоб передавати допомогу захисникам України. Про це він повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.pl.

«Я був в Україні багато разів. Я бував у Бахмуті, коли він був в облозі, і такого страху не було. Було багато адреналіну», – зазначив баскетболіст.

Він також розповів про цілі своїх поїздок.

«Перш за все, познайомився з потрібними людьми. Також ми привезли допомогу бійцям, як це було прийнято робити на початку війни. Я все ще роблю це донині. Є багато хлопців, яких я підтримую. Це справжні воїни. Дві штурмові групи. Солдати, які вижили з початку війни і досі воюють в Україні. Це люди, які знають, що роблять. Фахівці, які справді багато пережили. Від таких людей справді можна багато чого навчитися», – розповів Гортат.

Він зазначив, яку саме допомогу допомагав доставляти захисникам України.

«Енергетичні напої, добавки, щоб зміцнити їх, дати їм щось, що допоможе їм у їхній щоденній діяльності. Ми на постійному зв'язку. Телефоную, пишу, питаю, чи все добре, як вони себе почувають. Їм сьогодні важко допомагати, бо минули часи, коли Україні була потрібна проста зброя. Зараз потрібні люди, літаки, танки, Himars», – наголосив Гортат.

Баскетболіст також розповів, що зараз активно вивчає військову справу.

Нагадаємо, українська футболістка Любов Шматко не візьме участі у першому з двох матчів жіночої Ліги націй через загибель брата на війні.

За словами тренера, Шматко точно пропустить перший з двох матчів України проти Чехії, що відбудуться у квітневий відрізок ігор збірних. І сподівається, що футболістка матиме сили повернутися на другий поєдинок проти чеської збірної.

«Є горе в сім'ї Шматко, загинув на війні її брат, що захищає країну, тому вона з Туреччини поїхала в Україну. Хоче побути з родиною. Ми її підтримуємо та чекаємо у збірній, бо і вона потрібна команді. Тому у першій грі її не буде, але на другу – сподіваюся, вона підійде. Вона сильна, впорається. Співчуття нашій їй та родині, підтримуємо її і сподіваємося, що все буде добре», – сказав Пятенко.

Шматко – футболістка основи жіночої збірної України, виходила в старті у двох попередніх матчах команди проти Албанії та Хорватії. Починаючи з 2019 року, захисниця провела 46 поєдинків за «синьо-жовту» команду (у кожному виходила зі старту), відзначилася шістьма м'ячами.

Матчі проти Чехії збірна України з футболу проведе 4 та 8 квітня. До них українки підходять, маючи однакову кількість очок з чешками (по 6), поступаючись лише різницею м'ячів.