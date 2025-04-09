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«Ми розуміли, що сил недостатньо». Сирський прокоментував битву за Бахмут

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Ми розуміли, що сил недостатньо». Сирський прокоментував битву за Бахмут
Під час боїв за Бахмут росіяни вщент зруйнували місто
фото: Тайлер Хікс / nytimes.com

«Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені»

На початку планування битви за Бахмут було зрозуміло, що сил – двох бригад без додаткових боєприпасів – недостатньо. Однак командування розраховувало, що спрацює елемент несподіванки. Як передає «Главком», про це розповів у інтерв'ю Lb.ua головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Так, він прокоментував статтю видання The New York Times, де йшлося про те, що у 2023-му основною ціллю українського контрнаступу був Мелітополь у Запорізькій області, проте генерал Олександр Сирський нібито був націлений вибити росіян саме з-під Бахмута у Донецькій області. Наразі головнокомандувач ЗСУ заперечує ці твердження, додаючи, що «кожен офіцер та генерал»  знають, що стаття NYT не відповідає дійсності. 

«Так, ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені», – пояснює невдачу України на цій ділянці генерал. 

За словами Сирського, ще на початку планування операції було зрозуміло, що сил – двох бригад без додаткових боєприпасів – недостатньо. Втім, командування розраховувало, що спрацює елемент несподіванки, і ЗСУ завдяки сміливим діям вдасться прорвати російську оборону. До того ж на сході вона була не готова, на відміну від ділянок, наприклад, у Запорізькій області. 

«Там всі укріплення були у звичайному полі. І от ми розраховували на те, що ми зможемо просунутися, перерізати дорогу між Бахмутом та Горлівкою», – розповів головнокомандувач про перший варіант. 

Тим часом другий полягав у перерізанні дороги між Бахмутом і Дебальцевим. А від неї відходила дорога на Попасну – ще одна, яка виходила на основну магістраль. Усі ці три дороги забезпечували 20-тисячне російське угруповання. 

«Якби нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки. У нас просто банально не вистачило сил і засобів», – вважає Сирський.

Нагадаємо, розслідування NYT показало, що у 2023 році українські сили нібито мали зосередити основні контрнаступальні сили в напрямку Мелітополя в Запорізькій області. Однак тодішній командувач Сухопутних сил, а тепер головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вніс корективи у ці плани, перекинувши частину сил на схід, під Бахмут у Донецькій області. 

Під час планування контрнаступу тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наполягав на тому, щоб основним напрямком наступу було місто Мелітополь, щоб ослабити російські війська в Криму.

Тим часом тоді ще командувач Сухопутних сил Олександр Сирський мав почати наступ на Бахмут, а потім – на Луганщину. У такий спосіб російські сили планували утримати на сході та полегшити основний наступ на Мелітополь.

 Раніше командир батальйону безпілотних систем «Хижаки висот» 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка із позивним Кондор заявив, що ЗСУ могли зайти в Донецьк під час контрнаступу 2023 року.  

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Теги: війна Бахмут Олександр Сирський

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